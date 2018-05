V sobotu 26. května začne na brněnském výstavišti Festival RE:PUBLIKA. Připomene sté výročí vzniku Československa a devadesát let od otevření výstaviště.

V sobotu 26. května začne na brněnském výstavišti Festival RE:PUBLIKA. Připomene sté výročí vzniku Československa a devadesát let od otevření výstaviště. Důležitou součástí festivalu bude výstava ALFONS MUCHA: DVA SVĚTY, která zkombinuje dva protipóly tvorby světoznámého secesního malíře Alfonse Muchy – majestátní cyklus Slovanská epopej a sbírku plakátů.

Brno se stane prvním místem, kde budou k vidění propojené dva světy českého secesního velikána, malíře Alfonse Muchy. K výstavě devíti největších pláten z majestátního cyklu Slovanská epopej se nově přidá jedinečná nejrozsáhlejší sbírka Muchovy plakátové tvorby na světě. Vznikne tak unikátní výstava, která nemá nejen u nás, ale ani nikde v zahraničí obdoby.

„Festival RE:PUBLIKA rekapituluje sto let samostatné existence naší země. Mám velkou radost, že se v jeho rámci v Brně představí i světoznámá Slovanská epopej, a děkuji hlavnímu městu Praze za spolupráci. RE:PUBLIKA díky této výstavě symbolicky propojí naše dvě největší města. Toto prvorepublikové dílo světově proslulého českého umělce a moravského rodáka celou svou myšlenkou a provedením oslavuje český národ, hrdě se hlásí k naší minulosti a s nadějí nahlíží do budoucnosti. Jsem proto přesvědčený, že přesně naplňuje koncept a smysl Festivalu RE:PUBLIKA,“ říká primátor města Brna Petr Vokřál.

„Jsem ráda, že se Praha může na Festivalu RE:PUBLIKA podílet právě zapůjčením Slovanské epopeje. Je to jedno z nejdůležitějších uměleckých děl naší historie, které má navíc tendenci celý národ spojovat, a především i připomínat, že můžeme být na naší historii hrdí. O jeho výjimečnosti svědčí i obrovský úspěch, kterého se Muchova plátna dočkala při nedávné výstavě v Tokiu a já jsem přesvědčena, že nejinak tomu bude i v Brně,“ uvádí pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Původně třítýdenní výstava se díky své unikátnosti výrazně prodlouží. Lidé z celého světa ji budou moci na brněnském výstavišti navštívit až do konce letošního roku. Na Festivalu RE:PUBLIKA však bude přístupná za zvýhodněné vstupné.

Unikátní kombinace Muchova díla mohla vzniknout díky spolupráci Hlavního města Prahy jako majitele cyklu Slovanská epopej, statutárního města Brna, Veletrhů Brno a Nadačního fondu Richarda Fuxy, který spravuje sbírku plakátů.

„Do výstavního projektu jsme se po oslovení ze strany Veletrhů Brno zapojili bez dlouhého přemýšlení. Chceme návštěvníkům z řad české veřejnosti, která dílo Alfonse Muchy obecně zbožňuje jako málokterého jiného autora, nabídnout pohled na unikátní spojení komerční tvorby secesního mistra a zároveň jeho vlasteneckého vyjádření v podobě Slovanské epopeje, fenomenálního díla světového významu, do nějž vtiskl dějiny Čechů a dalších slovanských národů,“ vysvětluje, proč neváhal se zapůjčením sbírky, Richard Fuxa, předseda správní rady nadačního fondu nesoucího jeho jméno.

Unikátní výstava bude umístěna v historickém pavilonu H na brněnském výstavišti.

„Je pro nás velká čest, že takto významnou výstavu jednoho z nejproslulejších českých malířů všech dob přivítáme na brněnském výstavišti, navíc symbolicky v den, kdy náš areál oslaví 90. výročí od svého otevření,“ konstatuje generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš. „O umístění Slovanské epopeje do pavilonu H se uvažovalo už v roce 2002, dokonce existuje projekt na stálou expozici tohoto fenomenálního souboru. Velmi si cením toho, že výstava u nás zůstane nejen během Festivalu RE:PUBLIKA, ale až do konce roku. Takto unikátní záležitost si zaslouží, aby byla pro milovníky umění přístupná co nejdéle,“ doplnil.

Celkem devět pláten Slovanské epopeje, z nichž většina má rozměr 8x6 metrů, bude umístěno v hlavní lodi pavilonu. Sbírka Richarda Fuxy, která čítá bezmála dvě stovky artefaktů, mezi něž se kromě plakátů řadí také dekorativní panó, kalendáře, reklamy na nápoje, průmyslové výrobky a nejrůznější společenské a kulturní události, pak bude v prostoru pod galeriemi pavilonu. Od roku 2013, kdy byla sbírka vystavena v Obecním domě v Praze a stala se historicky nejúspěšnější výstavou výtvarného umění v ČR, se podstatně rozšířila. Návštěvníci tak v Brně uvidí řadu exponátů, které dosud nespatřily světlo světa.

Výstavu Slovanské epopeje připravuje Galerie hlavního města Prahy, sbírky plakátů se ujme historik umění Karel Srp.

„Výstava buduje na kontrastu vizuální zkušenosti, sílu bude získávat z dynamiky vnímání, z prudkých přechodů, umožněných dispozicí výstavní síně, z průhledů mezi chodbou a hlavním sálem, kde se divák setká s těmi nejnosnějšími a zároveň i nejrozměrnějšímiobrazy ze Slovanské epopeje,“nastiňuje pojetí Karel Srp.

„Světová premiéra propojení největších Muchových pláten Slovanské epopeje se sbírkou plakátů Nadačního fondu Richarda Fuxy, bude jednoznačně jednou z nejatraktivnějších expozic festivalu. Jsem hrdý na to, že se dokázalo domluvit a vyjít si vstříc několik institucí a v rekordně krátké době nastartovalo spolupráci, jejíž výsledkem je tento překrásný a jedinečný výstavní projekt. Kromě toho návštěvníci zažijí i další světové premiéry a exkluzivity v oblasti hudby, designu nebo audiovizuálních show,“ uvedl kreativní ředitel Festivalu RE:PUBLIKA Pavel Anděl.

Dveře pavilonu H se prvním návštěvníkům otevřou v den zahájení Festivalu RE:PUBLIKA – v sobotu 26. května. Na rozdíl od většiny festivalového programu bude vstup na výstavu zpoplatněn, a to částkou 150 Kč, pro školy 100 Kč.

