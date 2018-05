Ilustrační foto - Dobrý voják Josef Švejk se po 130 letech vrátil do jihočeské Putimi. Turisté jeho bronzovou sochu nově najdou za kamenným mostem. Dílo akademického sochaře Františka Svátka bylo odhaleno 23. srpna při příležitosti stého výročí zahájení první světové války. Na snímku je Přemysl Kubišta v roli Švejka.

Brno - Kvůli citátu z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka se stal brněnský festival Re:publika terčem trestního oznámení. Oznamovateli se nelíbí citát "Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande", v překladu Češi jsou banda simulantů, a argumentuje paragrafem trestního zákoníku o hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou ČTK poskytli organizátoři festivalu. Akce začne v sobotu na výstavišti a potrvá do 17. června.

Citáty na veřejných prostranstvích jsou jednou z mnoha součástí multižánrového festivalu, který připomíná stoleté výročí vzniku Československa. "Citáty v ulicích jsou součástí projektu 100 let 100 knih, jednoho ze stěžejních projektů festivalu. Cílem citátů v ulicích je ve veřejném prostoru, například na fontáně u Janáčkova divadla, přímo na chodnících nebo na tramvajích, zprostředkovat náhodným kolemjdoucím to nejzajímavější z české literatury posledních 100 let," uvedl kreativní ředitel Pavel Anděl. Policie ČTK sdělila, že podrobnosti k trestnímu oznámení může zjistit až ve čtvrtek.

Citát v knize pronesl vojenský lékař Grünstein, kterému pod rukama procházeli rekruti. Čeští muži se často snažili službě v rakouské armádě za první světové války vyhnout.

Festival má podle pořadatelů potenciál přitáhnout během tří týdnů desítky tisíc návštěvníků. "Doufáme, že toto trestní oznámení nikterak nepoškodí jeden z jeho hlavních programových pilířů. Obecně nás mrzí, že ačkoliv je jeho podtitul Buďme zase spolu, tak se s nepochopením setkaly i další citáty, například ten od Tomáše G. Masaryka, který pronesl, že vlastenectví je láska k vlastními národu, nikoli nenávist k jiným," uvedla Adéla Nováková z Turistického informačního centra Brna, které konání zastřešuje.