Praha - Představení De Nova Stella dnes v pražských Letenských sadech zahájilo 15. ročník festivalu nového cirkusu a pantomimy Letní Letná. Diváků několika generací se pod vedením Daniela Gulka za doprovodu živé hudby představily tři desítky artistů, klaunů, tanečníků a muzikantů. Festival potrvá do 2. září.

Slavnostní zahájení De Nova Stella (O nové hvězdě) je inspirováno stejnojmennou prací astronoma Tychona Braheho. Název představení je podle režiséra Gulka poctou všem vizionářům, kteří "vidí dál, až za obecně přijímané předpoklady své doby". Během představení mimo jiné zazněla píseň Knockin' on Heaven's Door od Boba Dylana i diskotékový hit I Feel Love známý v podání Donny Summerové. Návštěvníci, kterých se podle pořadatelů sešlo přes 2000, často předvedené výkony na visuté hrazdě, tyči nebo s obručí odměňovali uznalým potleskem. "Tati, jak to, že ta paní nespadne dolů," divila se malá holčička při jednom z akrobatických čísel.

Efektní show, která vznikla speciálně pro festival, bude uvedena také 16. srpna. Ve stejný den čeká návštěvníky kromě open air hned trojice představení. Francouzští Betes de foire - petit theatre de gestes poprvé pozvou do svého kouzelného šapitó Baro d'Evel Cirk Cie představí Bestias. Tento večer bude patřit také mimům v podvečerním Mimesession.

Mezinárodní festival Letní Letná do 2. září představí nejrůznější podoby nového cirkusu a vedle zahraničních hvězd uvede v přehlídce českého nového cirkusu umělce několika generací. Mezi účastníky festivalu patří například adrenalinoví dobrodruzi Cirque Inextremiste. Divadlo Bolka Polívky uvede klaunérii Letem sokolím, na jejíž přípravu dohlédl principál divadla a z níž vyplyne, že lhát se nemá, ani když víte, že máte pravdu.

Letní Letná od 17. srpna připravila program pro děti všech věkových kategorií, který malým divákům nabídne pestrobarevný svět, plný pohádek a příběhů, překvapení, kouzel, hudby a pohybu.

V rámci Letní Letné se uskuteční mezinárodní konference Circus and Its Others II., která se koná od 27. do 29. srpna v divadle Disk. Konference, jejímž hlavním pořadatelem je Centrum pro nový cirkus, se soustředí zejména na problematiku současné novocirkusové praxe.

I v letošním roce chystají organizátoři několik pouličních představení. Chybět nebude soubor Vosto5 a jejich Stand'artní kabaret. Letos na Letné představí i osudový příběh nejúspěšnějšího českého lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty v loutkohereckém pozdravu s názvem Slzy ošlehaných mužů.

Více informací je na webu www.letniletna.cz.