Praha - Festival Jeden svět, který se věnuje filmovým dokumentům o lidských právech, vyhlásí dnes večer v pražské Lucerně vítěze. Letošní 20. ročník se věnoval dodržování lidských práv ve virtuální realitě, divákům nabídl 128 filmů z 52 zemí. V Praze dnes končí, pokračovat bude v dalších 36 městech v Česku.

Jedno ocenění, a to cenu za přínos v oblasti lidských práv, udělili organizátoři již v úvodu festivalu. Obdržela ji vietnamská blogerka Pham Doan Trang za odvahu, s jakou navzdory pronásledování usiluje o demokratickou změnu uvnitř své země. Vysvětluje také Vietnamcům, že mají právo vystupovat proti represím. "Je za to soustavně zastrašována státní mocí. To ji ale neodradí. I když se musí ukrývat, nepřestává psát. Nedávno vydala svou devátou knihu. Pojednává o demokracii a její šíření je ve Vietnamu přísně zakázáno," uvedl Člověk v tísni, který cenu udílí.

Laureátka do Česka kvůli svým aktivitám nemohla přicestovat, cenu převzala její spolupracovnice.