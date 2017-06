Ostrava - Několik technických novinek slibuje letos mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava, který 19. července začne v Dolní oblasti Vítkovice. Návštěvníci se mohou těšit například na novou elektronickou stage i vylepšené hlavní pódium, řekl dnes novinářům technický ředitel festivalu Josef Ženíšek.

Electronic stage se letos přesune za Velký svět techniky do obrovského šapitó s dvojnásobnou kapacitou, které pojme až 1500 návštěvníků. "Elektro stage každoročně zvětšujeme, letos jsme se rozhodli, že si pronajmeme velké šapitó z Anglie. Je to taková poměrně zásadní věc, která bude patrná i při průchodu areálem. Je to stavba, která je nepřehlédnutelná. Je vysoká asi 20 metrů, umožní nám zvětšit kapacitu pro návštěvníky a odbavit tam i větší jména," uvedl Ženíšek.

Také hlavní pódium bude opět patřit ke světové špičce, festival využije nový typ o rozměrech 50 krát 28 metrů s výškou 22 metrů. U pódia budou i větší obrazovky. Pódium svými parametry bude splňovat požadavky největších světových hvězd. Právě koncentrace hvězd, které letos na festivalu vystupují, bude podle Ženíška znamenat velké nároky na technické zázemí.

"Máme asi nejkomplikovanější set-upy, z posledních let určitě. Měli jsme i komplikovanější, ale tady je jich více za sebou, takže my vlastně musíme hodně věcí kombinovat, hodně věcí přestavovat. Pojedeme prakticky nonstop celý týden," řekl technický ředitel.

K technicky nejnáročnějším budou patřit například koncerty Jamiroquai a Justice, kde bude na pódiu zavěšeno mnoho prvků. "V sobotu jsme téměř na limitu kapacity té střechy, možnosti nějaké ještě máme, ale už se mu blížíme, což se nám tady ještě nestalo od doby, co používáme tyto sofistikované systémy," uvedl Ženíšek.

Právě technická kvalita festivalu je ale podle něj to, co oceňují i největší hvězdy. Colours of Ostrava mají pověst perfektního technického zázemí. "Posouváme technickou úroveň každoročně dopředu. Letos je to další posun, opravdu jsme dostali strašně moc pochval loni za technické, zvukové i světelné zabezpečení," řekl Ženíšek. Festival se tak může poměřovat s nejlepší evropskou špičkou. O technické zázemí se letos bude starat 180 stálých profesionálů, ale pro různé příležitosti bude festival využívat i další desítky pomocníků.

Další technická novinka se dotkne všech návštěvníků festivalu, poprvé se totiž bude k jejich identifikaci využívat při vstupu technologie RFID čipů. "Je to takový složitý název proto, že návštěvníci budou mít na ruce čip na pásce. Když budou vcházet, tak budou speciální brány, kde si pípnou," řekl mluvčí festivalu Jiří Sedlák. Obdobný systém má zrychlit průchod návštěvníků a běžně ho využívají velké světové festivaly.

Festival Colours of Ostrava letos nabídne 21 scén, 350 programových bodů a 80 zahraničních a 52 domácích kapel a hudebníků. O 15 procent vzroste počet toalet v areálu, o stejné množství bude více výčepů, počet stánků se zvýší o 40 procent. Festival potrvá až do 22. července a vystoupí na něm třeba Imagine Dragons, Norah Jonesová, LP nebo Midnight Oil.