V plném proudu jsou přípravy festivalu Colours of Ostrava, který ve středu 19. července začíná v Ostravě. Na snímku ze 17. července je jeden ze vstupů do festivalového areálu v Dolní oblasti Vítkovice. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Festival Colours of Ostrava, který ve středu začne v ostravských Dolních Vítkovicích, je téměř vyprodaný. Čtyřdenní vstupenky už nejsou. V úterý pořadatelé uvolní do prodeje jen omezený počet jednodenních. Jaká se očekává návštěvnost, ale jasné není, pořadatelé stejně jako loni nezveřejňují čísla. ČTK to dnes řekl mluvčí přehlídky Jiří Sedlák.

"Čtyřdenní vstupenky již k mání nejsou. Nebudou ani na místě. V tuto chvíli rozhodujeme o tom, že v úterý dáme do prodeje omezené množství vstupenek na jednotlivé dny. Kolik jich bude a zda na všechny dny, ještě uvidíme," řekl Sedlák.

Areál festivalu, který nabízí vystoupení 80 zahraničních a 52 domácích kapel a hudebníků, je už před dokončením. "Stojí už hlavní scéna a druhá scéna. Staví se dnes třetí a čtvrtá. Postavena už je vstupní brána a řada dalších věcí," řekl Sedlák. Dodal, že na stavbě i samotném festivalu se podílí víc než 4000 lidí.

Celý areál festivalu se rozprostírá na ploše okolo 300.000 metrů čtverečních. Na jeho ohraničení je použito deset kilometrů plotů. Dva nejvzdálenější body areálu od sebe dělí necelý kilometr.

Festival potrvá do soboty. Colours of Ostrava letos nabídne 21 scén a 350 programových bodů. Vystoupí třeba Imagine Dragons, Norah Jonesová, LP nebo Midnight Oil.