Praha - Roger Federer stál u zrodu myšlenky souboje evropských tenistů se zbytkem světa. Na počest Australana Roda Lavera je premiérový ročník Laver Cupu v Praze v plném proudu a slavného Švýcara těší kvalita hry a týmová nálada.

Tenisté se prakticky týden co týden skoro celý rok honí za body do žebříčku a turnajovými vavříny. Jsou solitéry, obklopení hordou jim podobných soupeřů. "Tenisový okruh je vysoce konkurenční prostor. Nezbývá čas si hrát," řekl devatenáctinásobný grandslamový vítěz.

Ani Laver Cup není exhibicí, hraje se naplno. "Lidé chtějí vidět nejlepší tenis. Nebál jsem se o úroveň, protože všichni hrajeme, abychom vyhrávali," řekl Federer, který v první sobotní dvouhře porazil bez větších problémů Američana Sama Querreyho. "Mluvili jsme o tom, a když se hihňáte, jde úroveň dolů. Je větší zábavou hrát naplno, když ze sebe můžete něco dostat."

První den přinesl ve třech dvouhrách vyrovnané tie-breakové bitvy a na hráčích byla vidět Federerem zmiňovaná touha uspět. "Úroveň hry je dobrá, i když je to pro nás jako první kolo na turnaji. Je těžké se hned pustit do halfvolejů a podobných věcí, potřebujete najít rytmus. Proto Rafa (Nadal) vstává v šest, každý se snaží najít rytmus. Úroveň je dost vysoká a hráči jsou ve skvělé formě," řekl Federer.

Je hráčem, ale podílel se na vzniku akce, a proto nahlížel pod ruce řediteli Laver Cupu Stevu Zacksovi. "Vím, čím si prochází. Přemýšlíte o ostatních, jestli mají letenky, hotely, jak se cítí, a přijde úleva, když se poprvé usmějí," řekl Federer.

Hodně sledované je společné působení Federera se Španělem Nadalem v jednom týmu. "Jsem rád, že je naší straně a není to obráceně," prohlásil Švýcar a doplnil, jak si užíval, když v pátek večer sledoval Nadala ve čtyřhře po boku Tomáše Berdycha.

V sobotu večer se dokonce spolu postaví v páru snů vedle sebe. "To bude něco nového, co jsme ještě nezažili," těšil se olympijský vítěz ze čtyřhry z Pekingu 2008. Nadal má zase deblové zlato z loňského Ria.

Federer má pro velkého rivala Nadala jen slova uznání. Znají se nejen ze zápasů, ale už spolu absolvovali mnoho exhibičních duelů. "Poznal jsem jeho rodinu, byl jsem v jeho akademii, znám jeho uvolněný mód. Vím, že je vynikající týmový hráč a myslí vždycky na ostatní v týmu. Má úžasnou energii, proto vydrží hrát tak dlouho. Na kurtu je extrémně zapálený, jinak je ale dost uvolněný. Myslím, že když chcete vydržet hrát dlouho, je tohle jediná cesta," pronesl Federer.

Obecně se zdá, že díky Laver Cupu vzniknou nová kamarádství a stará se utuží. Důkaz: Federer se první den neostýchal a mladíkům Zverevovi a Thiemovi radil, i když se mu to jednou může vrátit na turnajích. "Vždycky jsem byl rád ve službách týmu, je to emotivnější. Cítím, že bych tam měl být. Baví mě to," řekl Federer, ale superkoučem asi nebude. "Mám doma čtyři děti a jezdit po okruhu by bylo těžké."

Pro Laver Cup vznikl speciální černý dvorec. Federer podobně jako Čilič uvedl, že si chvilku zvykal na kontrast černého dvorce a jasně bílých lajn. "Nevím, jaké byly reakce ve světě, ale v hale to vypadá fantasticky," řekl druhý hráč světa.