Melbourne - Nezastavitelený Roger Federer má na dosah již osmnáctý gramdslamový titul. Do svého šestého finále na Australian Open postoupil po dnešní švýcarské semifinálové tenisové bitvě se Stanem Wawrinkou, kterého porazil v pěti setech 7:5, 6:3, 1:6, 4:6 a 6:3 za tři hodiny a čtyři minuty.

Federer hraje první turnaj po půlroční pauze zaviněné problémem s kolenem a je k nezastavení. "Ani v nejdivočejších snech mě tohle nenapadlo," řekl na kurtu.

Na Australian Open může navázat na své vavříny z let 2004, 2006, 2007 a 2010. Postoupil do osmadvacátého grandslamového finále a prvního od US Open 2015. Poslední z rekordních 17 titulů získal v roce 2012 ve Wimbledonu.

Zápas s Wawrinkou měl Federer výborně rozehraný. V koncovce získal první set a ovládl i druhou sadu. Wawrinka hrál slušně, ale o něco více kazil a po jednom nepřesném bekhendu dokonce vzal raketu a zlomil ji přes koleno.

Po druhém setu se Wawrinka nechal v útrobách stadionu ošetřit a vrátil se s páskou pod pravým kolenem. Jako by se mu podařilo Federera dostat z rytmu, získal třikrát v řadě jeho servis a vrátil se do utkání. "Asi se uvolnil, já jsem nepodával tak dobře a pak bylo těžké ho zastavit. Byl jsem najednou svázaný," řekl Federer.

Wawrinka získal hladce třetí set a po skvělém prohozu korunoval brejk na 5:4 i ve čtvrtém setu. Čistou hrou sadu ukončil a vynutil si rozhodující dějství.

Před začátkem pátého setu odešel na ošetření Federer. Důvodem byly nespecifikované problémy s nohou. "Trápí mě celý týden a v utkání mě to zlobilo od druhé hry. Normálně si ošetření během zápasu neberu, ale Stan už ošetřován byl, tak jsem si říkal, že ho to nerozhodí a fanoušci se taky nebudou zlobit," řekl Federer.

Na úvod páté sady Federer odvrátil dva brejkboly. "Ježíš, tolik," divil se po utkání v rozhovoru s Jimem Courierem. Za masivní podpory fanoušků se mu podařilo získat rozhodující brejk na 4:2, když Wawrinka při brejkbolu udělal dvojchybu. "Pak to šlo strašně rychle, až jsem se ujišťoval, že vidím skóre správně," řekl Federer.

Využil hned první mečbol a v 35 letech je nejstarším grandslamovým finalistou od roku 1974, kdy hrál devětatřicetiletý Ken Rosewall o titul na US Open. "Nechám tady všechno. I kdybych pak neměl pět měsíců chodit, tak to bude jedno," řekl bývalý první hráč světa.

"Vím, že mám šanci v neděli vyhrát. Být v takové situaci je skvělé. Ať už nastoupím proti komukoli, bude to každopádně výjimečné. Jeden může hrát o první grandslamový titul, nebo to bude epická bitva s Rafou. Nezáleží na tom, kdo bude na druhé straně sítě. Ale chápu, co by to znamenalo hrát proti Nadalovi, o tom není pochyb," uvedl Federer, jenž má se čtrnáctinásobným grandslamovým šampionem nepříznivou bilanci 11:23.

Švýcarský tenista se může stát v open éře druhým nejstarším vítězem grandslamu po Rosewallovi, který po 35. narozeninách získal tři tituly. Hráč nasazený až jako číslo 17 by ovládl grandslamový turnaj poprvé od roku 2002, kdy Američan Pete Sampras vybojoval na US Open poslední ze svých 14 titulů z turnajů velké čtyřky. Po turnaji se Federer každopádně vrátí do elitní světové desítky, z níž vypadl během dlouhé zdravotní pauzy, která trvala od loňského Wimbledonu až do začátku letošní sezony.