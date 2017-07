Perth - Tenista Roger Federer zahájí stejně jako letos i příští sezonu na Hopmanově poháru. Start v soutěži smíšených dvojic v Perthu se pětatřicetiletému Švýcarovi v tomto ročníku osvědčil, následně se totiž od něho odrazil k triumfu na Australian Open.

"Byla to perfektní příprava, byl jsem pak v dobrém rozpoložení. Když jsem jel do Melbourne, věděl jsem, že mám za sebou skvělou přípravu a myslím, že i to mi pomohlo vyhrát Australian Open," řekl Federer, jenž by měl i v roce 2018 na Hopmanově poháru nastoupit s Belindou Bencicovou.

Federer v Melbourne v dramatickém finále porazil Španěla Rafaela Nadala a získal první grandslamový titul od Wimbledonu 2012. Svou rekordní sbírku trofejí z turnajů prestižní čtyřky rozšířil na osmnáct.

Po úspěšném úvodu sezony, v níž po Australian Open triumfoval i na prestižních turnajích v Indian Wells a v Miami, vynechal Federer celou antukovou část, aby šetřil síly. Přípravu na Wimbledon korunoval o víkendu triumfem v Halle.