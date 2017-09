New York - Švýcarský tenista Roger Federer porazil v osmifinále US Open Němce Philippa Kohlschreibera 6:4, 6:2 a 7:5. Favorit turnaje se ve čtvrtfinále střetne s Argentincem Juanem Martínem del Potrem, který odvrátil dva mečboly v duelu s Dominicem Thiemem a Rakušana porazil 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 a 6:4.

Poslední čtvrtfinalistkou dvouhry žen se stala Madison Keysová. Američanka vyřadila turnajovou čtyřku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny 7:6, 1:6, 6:4. Konec Svitolinové znamená, že Karolína Plíšková sama rozhodne o tom, zda se udrží v čele světového žebříčku. Pokud postoupí v New Yorku do finále, zůstane první. Vypadne-li dříve, stane se poprvé světovou jedničkou Španělka Garbiňe Muguruzaová.

Třetí nasazený Federer se mohl proti Kohlschreiberovi opřít o svůj servis. Nečelil ani jednomu brejkbolu a zápas vyhrál za necelé dvě hodiny. Nejvíce fanouškům zatrnulo, když odešel po druhém setu do šatny na ošetření. "Potřeboval jsem trochu podrbat záda a nechtěl jsem to dělat na kurtu," smál se Federer.

Později uvedl, že šlo o prevenci. "Měl jsem dojem, že jsem něco cítil, tak jsem to chtěl rychle vyřešit, Je to v pohodě, žádný problém není, Nemám se čeho bát," vysvětlil. Před turnajem měl Federer problémy se zády a v prvních dvou kolech v New Yorku to bylo znát. Ve třetím kole a v osmifinále už švihal bez omezení.

Proti Del Potrovi bude zdravé tělo potřebovat. Argentinec, vítěz US Open z roku 2009, totiž znovu ukázal, jak je velkým bojovníkem. Dva sety se proti Thiemovi zdálo, že nemá šanci. Uhrál v nich jen tři hry a bojoval se svým tělem. "Dva dny mi nebylo dobře a snažil jsem se game po gamu zlepšit," řekl Del Potro.

Po prvním setu si vzal prášek proti bolesti a třetímu setu dominoval. "Bojoval jsem kvůli vám," děkoval fanouškům, kteří kurt Grandstand proměnili v argentinskou fotbalovou arénu. A Del Potro v ní úřadoval svým drtivým forhendem.

Přesto málem prohrál. Thiem podával ve čtvrté sadě za stavu 5:3 na výhru a vedl 30:0, ale Del Potro mu servis vzal. Za stavu 5:6 měl Rakušan dva mečboly, jenže Argentinec při nich dvakrát vytáhl eso a tie-break pak jasně ovládl 7:1. V pátém setu rozhodla desátá hra, v které Thiem při mečbolu udělal dvojchybu.

Výsledky tenisového turnaje US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Federer (3-Švýc.) - Kohlschreiber (33-Něm.) 6:4, 6:2, 7:5, Del Potro (24-Arg.) - Thiem (6-Rak.) 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 (7:1), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Keysová (15-USA) - Svitolinová (4-Ukr.) 7:6 (7:2), 1:6, 6:4.

Junioři:

Čtyřhra - 1. kolo:

Added, Bergs (Fr./Belg.) - Štyler, Kirkov (ČR/USA) 6:2, 1:6, 10:7.