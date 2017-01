Melbourne - Ve finále dvouhry mužů na Australian Open se se očekává impozantní podívaná. V boji o titul se v neděli od 9:30 SEČ střetnou v duelu titánů švýcarský tenista Roger Federer a Španěl Rafael Nadal. Ať vyhraje v Melbourne Parku jeden nebo druhý, vítěz se každopádně zapíše do historie.

Pětatřicetiletý Federer může vylepšit svoji rekordní bilanci v počtu grandslamových titulů a získat již osmnáctý vavřín. V Austrálii by uspěl popáté a navázal by na vítězná tažení z let 2004, 2006, 2007 a 2010.

O pět let mladší Nadal zkusí přidat na Australian Open druhý triumf po vítězství v roce 2009. Pokud by to dokázal, stal by se po Royi Emersonovi a Rodu Laverovi teprve třetím hráčem a prvním v open éře, který každý grandslam ovládl dvakrát.

"Vím, že mám šanci vyhrát. Být v takové situaci je skvělé. S Rafou to bude epická bitva a hodně vypjatá," uvedl Federer, jenž má se čtrnáctinásobným grandslamovým šampionem nepříznivou bilanci 11:23, z toho na grandslamech 2:9.

"Je to pro mne vzrušující, pro nás oba, že jsme pořád tady a pořád bojujeme o tituly. To je pro nás důležité," řekl Nadal. Poslední finálové utkání na grandslamu hráli s Federerem právě v Melbourne a v roce 2009 Španěl uspěl v pětisetové bitvě.

Federer je v osmadvacátém grandslamovém finále, prvním od US Open 2015, titul naposledy slavil v roce 2012 ve Wimbledonu. Nadal hraje finále jednoho z turnajů velké čtyřky po třech letech a poprvé od triumfu na Roland Garros 2014.

Švýcarský tenista se může stát v open éře druhým nejstarším vítězem grandslamu po Australanu Kenu Rosewallovi, který po 35. narozeninách získal tři tituly.

Oba finalisty spojuje ještě jedna věc. Tou je úspěšný návrat na kurt po zranění v minulém roce. Federer loni ukončil sezonu už po Wimbledonu a rehabilitoval s operovaným kolenem, Nadal zase odložil raketu v říjnu, aby doléčil bolavé zápěstí.

Během přestávky se potakali na Mallorce, kam Federer přijel na otevření Nadalovy tenisové akademie. "Tehdy jsme ani jeden nemysleli, že budeme mít šanci být znovu ve finále, zvlášť hned v prvním v roce. A stalo se," řekl Nadal.

Pokud Federer turnaj vyhraje, posune se ze 17. místa žebříčku na desáté, čímž by odsunul Tomáše Berdycha na 12. pozici. Španěla triumf vyhoupne na čtvrté místo, Federer by si v případě prohry polepšil na 14. příčku.

Vítěz dostane stejně jako královna ženské dvouhry Serena Williamsová odměnu 3,7 milionu australských dolarů (zhruba 70 milionů korun).