Praha - Očekávanější zápas Laver Cup neměl. První společná čtyřhra velikánů světového tenisu Španěla Rafaela Nadala a Švýcara Rogera Federera, okamžitě na sociálních sítích přezdívané jako Fedal, skončila úspěšně.

Majitelé 35 grandslamových vavřínů, kteří si dohromady vydělali na turnajích skoro 200 milionů dolarů, porazili v pražské O2 areně americký pár Sam Querrey, Jack Sock 6:4, 1:6 a 10:5 v super tie-breaku. "Jsem rád," oddechl si Federer.

O jejich společné čtyřhře se mluvilo od vyhlášení vzniku soutěže a celý týden před jejím startem. V sobotu dopoledne kapitán výběru Evropy Švéd Björn Borg vyřkl vytoužené složení a Federer i Nadal vypadali hodně soustředěně.

"Jde o mimořádný moment," konstatoval Borg. "Každý na tenhle moment čekal a teď to přišlo. Je to oslava tenisu," přidal se český tenista Tomáš Berdych.

Federer i Nadal nejdříve vítězně odehráli své dvouhry a pak je kamery pozorně sledovaly, jak se během Berdychova utkání připravovali na čtyřhru. Záběry ukázaly, jak u jednoho stolu s Borgem i jeho asistentem Thomasem Enqvistem rozebírali taktiku. "Hodně jsme se bavili o tom, kdo bude hrát na jaké straně," přitakal Federer.

Od začátku hráli zodpovědně a trošku měli svázané ruce, ale brzy poslal Nadal forhendový prohoz po lajně. Federer se zase tlačil k síti. "Soustředil jsem se pekelně. Nechtěl jsem promeškat začátek, abych nenesl vinu," řekl Federer.

Během čtrnácti let proti sobě odehráli 37 zápasů (Nadal vede bilanci 23:14). Až nyní ale stáli poprvé na stejné straně dvorce. "Na kurtu bylo hodně energie. Byl to neuvěřitelný pocit. Byl to unikátní moment," hodnotil na kurtu Nadal.

Po vyhrané první sadě sice ve druhé získali pouze jeden game, ale svoji velikost ukázali hned v super tie-breaku. Rychle se oklepali ze ztráty setu a o své výhře rychle rozhodli, když odskočili do vedení 7:1. "Hráli jsme dobře a byla to velká zábava. Bylo to speciální a jsem moc šťastný, že jsme aspoň jeden zápas spolu odehráli a vyhráli," usmíval se Federer.