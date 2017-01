Melbourne - Švýcarský tenista Roger Federer popáté v kariéře vyhrál Australian Open a získal rekordní osmnáctý grandslamový titul. V prvním grandslamovém finále dvou legend proti Španělu Rafaelu Nadalovi od French Open v roce 2011 zvítězil po třech hodinách a 40 minutách v úchvatné pětisetové bitvě 6:4, 3:6, 6:1, 3:6 a 6:3.

Pětatřicetiletý Federer navázal na prvním grandslamu sezony v Melbourne na výhry z let 2004, 2006, 2007 a 2010. Na turnajích velké čtyřky triumfoval poprvé od Wimbledonu v roce 2012. Španělského rivala porazil ve finále grandslamu teprve potřetí z devíti pokusů.

O pět let mladší Nadal nedosáhl na první grandslamový vavřín od French Open 2014 a nezopakoval titul z Melbourne v roce 2009. Pokud by se mu to povedlo, stal by se po Royi Emersonovi a Rodu Laverovi teprve třetím hráčem, který by ovládl každý turnaj velké čtyřky dvakrát.

"Tenis je tvrdý sport, nejsou v něm žádné remízy. Pokud by byly, velmi rád bych dnes remízu přijal a podělil se o výhru s Rafou," řekl Federer při vyhlášení. "Tenhle titul je mezníkem v mé kariéře. Prožil jsem těžkých šest měsíců. Nebyl jsem si jistý, jak to půjde, ale dokázal jsem to," dodal Federer, jenž od Wimbledonu laboroval s operovaným kolenem.

Nadal zase předčasně ukončil minulou sezonu v říjnu kvůli zranění zápěstí. "Roger hrál po té dlouhé pauze neuvěřitelně a myslím, že si to dnes zasloužil o malinko víc než já," uznal Nadal. "I já jsem v Austrálii prožil skvělý měsíc, což je pro mě výborná zpráva. Věřím, že pokud bude mé tělo ve správné kondici, můžu před sebou mít skvělý rok, protože cítím, že hraji dobře," dodal rodák z Mallorky.

Úvod finále patřil Federerovi. Ve výměnách byl důraznější, v sedmém gamu si nabíhaným vítězným volejem připravil první dva brejkboly a hned ten úvodní po Nadalově autu využil. Sadu ukončil za 34 minut esem.

Španěl poté zrychlil hru a v druhém gamu druhého setu poprvé sebral soupeřovi servis. Federer byl rozhozený a další chybou pomohl Nadalovi k vedení 4:0. Pak sice Švýcar jeden brejk umazal, ale sadu už nezachránil.

Ve třetím setu předvedl Federer hvězdný tenis. V úvodním gamu třemi esy zažehnal tři brejkboly a vzápětí získal Španělův servis. Švýcarská legenda v té chvíli vůbec nekazila a k úžasu beznadějně vyprodané Rod Laver Areny bodovala vítěznými údery při výměnách od základní čáry i z returnu.

Federer vyhrál sadu 6:1, ale obraz hry se pak znovu otočil. Švýcar za stavu 1:2 po sérii nevynucených chyb ztratil podání a Nadal výrazně ožil. Vzápětí udržel servis i díky famóznímu obrannému forhendu křížem a bez problémů dotáhl zápas do rozhodujícího pátého dějství, které si obě legendy proti sobě zahrály poprvé od finále Australian Open v roce 2009.

Federer vypadal unaveně a vyžádal si přestávku. Obě bývalé světové jedničky poté v pátém setu předvedly nadšenému publiku vrcholné představení. Nadal hned v úvodu získal brejk, Švýcar ale nesložil zbraně. Při každém z následných tří Španělových podání se dostal k brejkbolu a na šestý pokus po Nadalově autu srovnal na 3:3.

Rozjetý Federer, hrající 100. zápas na Australian Open, soupeře zatlačil, za stavu 4:3 proměnil pátý brejkbol a zápas už nepustil. Při svém podání využil druhý mečbol, jeho úder na čáru stvrdilo "jestřábí oko". Díky triumfu v Melbourne se posune v žebříčku ATP ze sedmnáctého na desáté místo, Nadal poskočí o tři pozice na šestou příčku.

Spearsová na úvod rozlučkové sezony vyhrála grandslam

Smíšenou čtyřhru na tenisovém Australian Open vyhrál americko-kolumbijský pár Abigail Spearsová, Juan Sebastian Cabal, jenž v dnešním finále v Melbourne zdolal 6:2, 6:4 favorizované indicko-chorvatské duo Sania Mirzaová, Ivan Dodig. Pětatřicetiletá Spearsová se tak na úvod sezony, kterou označila za svou rozlučkovou na WTA Tour, dočkala premiérového grandslamového titulu.

Deblová specialistka Spearsová uspěla ve finále grandslamu na třetí pokus, poté co v letech 2013 a 2014 prohrála zápasy o titul na US Open po boku Mexičana Santiaga Gonzáleze. S Cabalem hrála teprve druhý turnaj, loni na Roland Garros vypadli v prvním kole. Z prvního grandslamového triumfu se radoval také třicetiletý Kolumbijec.

Vítězství Spearsové s Cabalem potvrdilo "vzpouru" třicátníků na letošním Australian Open. Minimálně třicet let je totiž také všem čtyřem finalistům dvouhry. V sobotu zdolala pětatřicetiletá Serena Williamsová o rok starší sestru Venus, vyvrcholení mužského singlu zase obstará duel pětatřicetiletého Rogera Federera proti o pět let mladšímu Rafaelu Nadalovi.

Druzí nasazení Mirzaová s Dodigem prohráli i druhé společné finále, neuspěli už minulý rok na Roland Garros. Mirzaová má ve sbírce tři grandslamové tituly z mixu a tři z ženské čtyřhry, Dodig je deblovým šampionem z Paříže 2015.

Výsledky tenisového turnaje Australian Open:

(tvrdý povrch, dotace 50 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - finále:

Federer (17-Švýc.) - Nadal (9-Šp.) 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Smíšená čtyřhra - finále:

Spearsová, Cabal (USA/Kol.) - Mirzaová, Dodig (2-Indie/Chorv.) 6:2, 6:4.

