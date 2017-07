Halle, Birmingham - Švýcarský tenista Roger Federer udělal další krok k devátému titulu na travnatém turnaji v německém Halle. V druhém kole porazil domácího Mischu Zvereva 7:6, 6:4 a jeho příštím soupeřem bude další Němec Florian Mayer, který obhajuje loňský triumf.

Pětatřicetiletý Federer se probojoval v Halle do čtvrtfinále i při své patnácté účasti na turnaji. Zvereva porazil i ve čtvrtém vzájemném zápase, když nečelil ani jednomu brejkbolu. O šest let mladší Němec však dopadl lépe než na stejném turnaji v roce 2013, kdy ho Federer vyprovodil s dvěma "kanáry".

Japonský tenista Kei Nišikori vzdal zápas druhého kola kvůli zranění zad. Devátý hráč světového žebříčku, jenž v Halle nedohrál ani předchozí dva ročníky, skrečoval duel s Karenem Chačanovem za stavu 2:3 v úvodním setu a zatím není jasné, jak zdravotní problémy ovlivní jeho přípravu na Wimbledon.

Třetí nasazený Japonec si vyžádal pauzu na ošetření už po několika výměnách. Pak se chvíli snažil ve hře pokračovat, po půlhodině na kurtu ale zápas s ruským soupeřem vzdal.

Třetí grandslamový turnaj sezony Wimbledon je na travnatých kurtech All England Clubu na programu od 3. července.

Bolavá pata možná nepustí Svitolinovou do Wimbledonu

Nasazená dvojka Elina Svitolinová z Ukrajiny vypadla na tenisovém turnaji v Birminghamu ve druhém kole s italskou kvalifikantkou Camilou Giorgiovou. Po porážce 4:6, 6:4 a 2:6 pátá hráčka světového žebříčku uvedla, že ji trápí bolavá pata a neví, zda bude schopná hrát Wimbledon.

"Je to s otazníkem. Proberu to s fyzioterapeutem. Sezona je dlouhá a musím se na to dívat z celkového pohledu," uvedla dvaadvacetiletá Ukrajinka.

"Bolí mě pata a je to hodně citlivé. Mrzí mě, že jsem vypadla, ale z výkonu zklamaná nejsem, protože nemůžu hrát ani na padesát procent. Navíc kurt klouzal, což noze neprospívalo," dodala čtvrtfinalistka Roland Garros, která letos vyhrála už čtyři turnaje WTA.

Soupeřkou Petry Kvitové v pátečním čtvrtfinále bude Francouzka Kristina Mladenovicová, která zdolala Číňanku Čang Šuaj 6:4, 7:6. Česká tenistka, která postoupila už ve středu, má s Mladenovicovou kladnou bilanci vzájemných zápasů 3:1. Naposledy spolu hrály předloni v semifinále Fed Cupu v Ostravě, kde Kvitová zvítězila ve dvou setech. Na trávě se utkají poprvé.

Azarenková při návratu vypadla na Mallorce v druhém kole

První turnaj po mateřské pauze skončil pro bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou v druhém kole. Běloruská tenistka prohrála na Mallorce s devatenáctiletou Chorvatkou Anou Konjuhovou hladce 1:6, 3:6.

V prvním setu prohrávala dvojnásobná vítězka Australian Open už 0:5, ale hrozícího "kanára" odvrátila. V druhé sadě vzala 28. hráčce světa jednou podání, sama však ztratila servis třikrát a za hodinu a 15 minut odešla poražena. Konjuhovou čeká ve čtvrtfinále druhá nasazená Anastasija Sevastovová z Lotyšska.

Azarenková, které se loni v prosinci narodil syn Leo, v prvním kole uspěla v duelu s Japonkou Risou Ozakiovou.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Londýně

(tráva, dotace 1,966.095 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Čilič (4-Chorv.) - Kozlov (USA) 6:0, 6:4, Querrey (USA) - Thompson (Austr.) 7:6 (7:3), 3:6, 6:3, Medveděv (Rus.) - Kokkinakis (Austr.) 6:2, 6:2, F. López (Šp.) - Chardy (Fr.) 6:1, 7:6 (7:4).

Turnaj mužů v Halle

(tráva, dotace 1,966.095 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Federer (1-Švýc.) - M. Zverev (Něm.) 7:6 (7:4), 6:4, Chačanov (Rus.) - Nišikori (3-Jap.) 3:2 skreč, Mayer (Něm.) - Pouille (6-Fr.) 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, Rubljov - Južnyj (oba Rus.) 6:0, 3:6, 6:3.

Turnaj žen v Birminghamu

(tráva, dotace 885.040 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Giorgiová (It.) - Svitolinová (2-Ukr.) 6:4, 4:6, 6:2, Vandewegheová (USA) - Kontaová (4-Brit.) 6:1, 6:3, Mladenovicová (5-Fr.) - Čang Šuaj (Čína) 6:4, 7:6 (7:3), Muguruzaová (6-Šp.) - Riskeová (USA) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Šafářová, Strýcová (1-ČR) - Caková, Najdenovová (USA/Bul.) 6:2, 6:4.

Turnaj žen na Mallorce

(tráva, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Sevastovová (2-Lot.) - Lepchenková (USA) 6:7 (2:7), 6:1, 6:3, Vinciová (6-It.) - Flipkensová (Belg.) 6:4, 5:7, 6:2, Konjuhová (7-Chorv.) - Azarenková (Běl.) 6:1, 6:3.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Melicharová, Smithová (USA/Brit.) - Grönefeldová, Peschkeová (3-Něm./ČR) 6:4, 6:4.