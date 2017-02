Seattle (USA) - Federální soud v americkém Seattlu v pátek dočasně zablokoval dekret amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zakazuje občanům sedmi muslimských zemí vstup do Spojených států. Opatření soudce Jamese Robarta má platnost na celém území USA, upozornila dnes agentura AFP. Bílý dům se proti tomuto kroku ohradil s tím, že Trump má ústavní právo i zodpovědnost chránit obyvatele USA. Některé aerolinky již začaly brát na cesty do USA držitele víz i ze zemí, kterých se Trumpův dekret týká.

"Účelem prezidentova výnosu je chránit vlast a prezident má ústavní právo a zodpovědnost chránit americký lid," uvádí se v prohlášení Bílého domu. Jeho mluvčí Sean Spicer uvedl, že se proti rozhodnutí o zablokování Trumpova dekretu prezident okamžitě odvolá. Ministerstvo spravedlnosti podle agentury Reuters ale okamžité odvolání nechystá.

Pozastavení platnosti Trumpova výnosu má trvat do té doby, než justice prozkoumá stížnost, kterou proti dekretu podal Bob Ferguson, generální prokurátor státu Washington.

Proti Trumpovu týden starému zákazu už vystoupili soudci v několika dalších státech USA, včetně Kalifornie a New Yorku, ale Robartovo rozhodnutí má podle AFP největší dosah.

Ferguson ve své pondělní stížnosti zpochybnil klíčové body prezidentského dekretu, který uzavírá americké hranice uprchlíkům na čtyři měsíce a státním příslušníkům sedmi zemí s muslimskou většinou (Iránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu) na dobu tří měsíců. U Syřanů je dovětek, že opatření platí na dobu neurčitou.

"Ústava zvítězila," reagoval Ferguson na nynější rozhodnutí soudu. "Nikdo není nad zákonem, dokonce ani prezident," dodal. Ferguson také v pátek uvedl, že opatření soudce Robarta má okamžitou platnost a lidé ze zmiňovaných zemí mohou nyní opět žádat o vstup do USA. Také na ministerstvu vnitřní bezpečnosti podle agentury AP začal již kolovat email, který úředníkům dává pokyn, aby se ihned začali chovat v souladu se soudcovým rozhodnutí.

Jako první dnes oznámila společnost Qatar Airways, že začíná brát na palubu svých strojů pasažéry, kteří by podle předchozího Trumpova výnosu do USA nesměli. Učinila tak na doporučení amerického Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP). Posléze oznámily i aerolinky Air France, že začínají do USA brát všechny cestující s platnými vízy.

Guvernér státu Washington Jay Inslee označil krok justice za "ohromující vítězství", ale varoval, že boj za zrušení Trumpova dekretu zdaleka ještě neskončil.

Ferguson ve své stížnosti uvedl, že zákaz zasahuje proti ústavou zaručeným právům přistěhovalců a jejich rodin, protože je namířen proti muslimům. Trumpovi poradci naopak od počátku argumentují tím, že proti muslimům opatření namířeno není. Rovněž se domnívají, že prezident má dostatečně širokou pravomoc, aby prosadil výnos "na ochranu Američanů".

USA odvolaly zrušení víz lidem ze sedmi muslimských zemí

Úřady Spojených států umožní na základě pátečního rozhodnutí federálního soudu v Seattlu vstup do země lidem s vízy, jejichž platnost dočasně zrušily kvůli dekretu prezidenta Donalda Trumpa. Oznámilo to dnes ministerstvo zahraničí. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti ovšem zároveň uvedlo, že co nejdříve bude podána žádost o pozastavení platnosti soudního verdiktu.

"Odvolali jsme dočasné zrušení platnosti víz," informovalo ministerstvo zahraničí. "Jednotlivci s vízy, která nebyla fyzicky zrušena, mohou nyní (do USA) přicestovat, pokud jsou víza jinak platná," píše se dále v prohlášení americké diplomacie.

Víza americké úřady dočasně zrušily občanům sedmi převážně muslimských zemí, které zmiňoval Trumpův dekret podepsaný minulý týden. Jednalo se o Irán, Irák, Libyi, Somálsko, Súdán, Sýrii a Jemen. Podle páteční informace ministerstva zahraničí počet takto dočasně zrušených víz nepřekročil 60.000.

Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti dnes sdělila, že úřad se výroku soudu v Seattlu podřídí. Žádost o nouzové pozastavení platnosti tohoto verdiktu podle ní ale podá ministerstvo spravedlnosti, jakmile to bude možné.

Trump označil výrok soudce blokující jeho výnos za směšný

Americký prezident Donald Trump dnes kritizoval páteční verdikt federálního soudce Jamese Robarta, který pozastavil platnost Trumpova antiimigračního dekretu. Nový šéf Bílého domu na svém twitterovém účtu mimo jiné napsal, že výrok soudce je směšný a bude zrušen.

"Názor takzvaného soudce, který v podstatě odnímá naší zemi vymáhání práva, je směšný a bude zrušen!" napsal dnes ráno místního času na twitteru Trump. Uvedl také, že považuje za velký problém, "pokud země už není schopna říci, kdo do ní může vstoupit a kdo nikoli, obzvláště z bezpečnostních důvodů".

"Je zajímavé, že jisté blízkovýchodní země s tímto zákazem souhlasí," napsal také Trump, aniž by konkrétně nějaký stát jmenoval.

Rozhodnutí amerického prezidenta z minulého týdne o uzavření hranic pro uprchlíky přivítal ústy svého mluvčího český prezident Miloš Zeman. Trump podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka "chrání svoji zemi".

Trumpovo právo na podobné dekrety hájil tento týden například i polský ministr zahraničí Witold Waszczykowski, podle něhož má svrchovaná země právo rozhodovat o své imigrační politice.

Americký prezident podepsal minulý týden nařízení, jímž na tři měsíce uzavřel hranice USA státním příslušníkům sedmi zemí (Iránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu), u Syřanů opatření platí na dobu neurčitou. Prezidet zároveň na 120 dnů zastavil americké programy přijímání uprchlíků. Během této doby chce prověřit mechanismus kontroly příchozích osob.

Trumpův výnos vzbudil širokou kritiku a četné protesty doma i v cizině. Proti nařízení se vyslovili i soudci v několika státech USA a v pátek jeho platnost dočasně pozastavil federální soudce James Robart. Jeho předběžné opatření je platné do doby, než justice prozkoumá stížnost, kterou proti Trumpovu dekretu podal generální prokurátor státu Washington Bob Ferguson.