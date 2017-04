Praha - Fedcupový kapitán Petr Pála dnes odletěl z Prahy sám na semifinále do USA, které se bude hrát 22. a 23. dubna. Nejmladší členku výběru Markétu Vondroušovou odpoledne čeká finále turnaje v švýcarském Bielu, další česká tenistka Kristýna Plíšková se po sobotním vyřazení ve čtyřhře v Bielu k Pálovi připojí při mezipřistání ve Frankfurtu nad Mohanem. Kateřina Siniaková už v sobotu dorazila na Floridu z turnaje v Bogotě, z Kolumbie se dnes bude přesouvat i Denisa Allertová.

Pála byl nadšený z výkonů sedmnáctileté Vondroušové v Bielu, která se z kvalifikace probojovala až do finále. "Věřím tomu, že nezůstane před branami. I kdyby se to nepovedlo, tak je to fantastický úspěch, ale má určitě na to ten turnaj dohrát. Bylo by to krásné. Jsem rád, že takhle potvrdila výsledky ze začátku sezony. Porazila skvělé hráčky včetně Kristýny (Plíškové) a Báry (Strýcové)," řekl Pála před odletem.

Včetně kvalifikace Vondroušová ve Švýcarsku odehraje osm zápasů. V pondělí ji čeká dlouhá cesta do zámoří. Pála věří, že se všechny české tenistky dají během úterních a středečních tréninků dohromady a od čtvrtka už se budou moci naplno koncentrovat na víkendový zápas. "Musíme se co nejlépe připravit na Američanky, zaskočit je v jejich prostředí, kde ony budou favoritkami. Myslím si, že holky mají na to, aby Američanky porazily," doplnil kapitán.

České tenistky, které Fed Cup vyhrály pětkrát za posledních šest let, budou v zámoří usilovat o postup do finále v oslabené sestavě. Všechny opory se kvůli drobným zdravotním problémům a náročnému programu omluvily. Žádná z nominovaných Češek nehrála v týmové soutěži zápas za nerozhodnutého stavu. Vondroušová a Kristýna Plíšková jsou ve výběru pro Fed Cup vůbec poprvé.

Hrát se bude na antuce v resortu Saddlebrook. Ani Američanky nebudou hrát v nejsilnější sestavě. Podle očekávání se musejí obejít bez světové dvojky Sereny Williamsové, chybí také její starší sestra Venus (12. WTA) i desítka Madison Keysová. Jedničkou výběru USA je Coco Vandewegheová (24.), kterou doplňují Lauren Davisová, Shelby Rogersová a první deblistka světa Bethanie Matteková-Sandsová.