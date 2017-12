Washington - Americká centrální banka (Fed) dnes zřejmě přikročí k dalšímu zvýšení úrokových sazeb ve Spojených státech. Pro růst úroků hovoří příznivý vývoj ekonomiky a trhu práce, který by měl převážit nad obavami ohledně slabé inflace. Předpokládá se, že Fed svůj základní úrok zvýší o čtvrt procentního bodu do rozpětí 1,25 až 1,50 procenta.

Centrální banka rozhodnutí oznámí ve 20:00 SEČ. Následovat bude poslední pravidelná tisková konference šéfky Fedu Janet Yellenové, kterou by měl v únoru ve funkci vystřídat Jerome Powell. Toho jako příštího šéfa Fedu nominoval prezident Donald Trump.

Dnešní zvýšení úroků by bylo v letošním roce již třetí. Naposledy Fed zvýšil základní úrok na červnovém zasedání, a to o čtvrt procentního bodu do rozpětí 1,00 až 1,25 procenta.

Růst ekonomiky Spojených států ve třetím čtvrtletí zrychlil na 3,3 procenta z 3,1 procenta ve druhém kvartálu. Dosáhl tak nejprudšího tempa za tři roky. Míra nezaměstnanosti v listopadu zůstala na 4,1 procenta, což je nejnižší úroveň za 17 let.