Cleveland (USA) - Americká centrální banka (Fed) je znepokojena přetrvávající neobvykle nízkou inflací. To by mohlo způsobit, že Fed podle toho upraví načasování plánovaných změn ve své měnové politice. V projevu na konferenci ekonomů to dnes řekla šéfka Fedu Janet Yellenová.

Inflace ve Spojených státech nadále zůstává pod dvouprocentním cílem Fedu. Bankéři podle Yellenové očekávají, že příčiny, které drží inflaci nízko, se nakonec vytratí. Přiznala však, že Fed zřejmě bude muset upravit své dosavadní předpoklady.

Většina analytiků očekává, že Fed zvýší úrokové sazby v prosinci, a to již potřetí v letošním roce. Americká ekonomika totiž pokračuje v solidním růstu. Fed však uvedl, že další zvýšení úroků bude záviset na nadcházejících statistických údajích.

Yellenová ve svém projevu rovněž připustila, že Fed se mohl mýlit ve svých předpokladech při vytváření prognózy vývoje inflace. Nesprávně mohly být posouzeny síla trhu práce či základní síly, které hýbou inflací, upozornila.

Chronicky nízká inflace může snižovat hospodářský růst, protože spotřebitelé obvykle odkládají nákupy, pokud se domnívají, že ceny zůstanou stejné, nebo dokonce ještě klesnout. Inflace v USA se na počátku roku přiblížila ke dvěma procentům, od té doby však zpomalila a teď je kolem 1,4 procenta.

Yellenová původně připisovala nízkou inflaci dočasným faktorům, včetně cenové války mezi mobilními operátory. Ona i další představitelé Fedu předpovídali, že brzy inflace začne růst k dvouprocentnímu cíli díky napjatému trhu práce, který způsobí zvýšení mezd. Dnes poznamenala, že centrální banka musí zůstat ostražitá kvůli možnosti, že inflaci mohou nadále držet dole i jiné síly, kterým zatím Fed přesně neporozuměl.

Fed podle Yellenové musí i nadále vyhodnocovat rizika, aby úroky nezvýšil příliš brzy nebo je nezvyšoval příliš pomalu. Pokud by Fed zvyšoval sazby příliš pomalu, mohlo by to způsobit přehřátí ekonomiky. Naopak příliš rychlý růst úrokových sazeb by mohl stáhnout zemi do recese.