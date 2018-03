Praha - Především komorní psychologická dramata jsou specialitou francouzského režiséra a scenáristy Arnauda Desplechina, který dnes na Febiofestu převezme cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii. Na festivalu už představil snímek Králové a královna, oceněn bude před dnešní projekcí svého filmu Ismaelovy přízraky, který natáčel i v Praze. Předtím se setkal s novináři.

"Není pravda, že by francouzská kinematografie neměla nastupující hvězdy typu Catherine Deneuveové. Jsou jimi například Marion Cotillardová či Charlotte Gainsbourgová, které jsem obsadil do svého snímku Ismaelovy přízraky," řekl Desplechin. Je příběhem filmaře připravujícího se na natáčení, ztvárnil ho Mathieu Amalric. Události naberou spád, když se objeví jeho dvacet let pohřešovaná manželka a konfrontuje jeho současnou partnerku.

Desplechin chtěl, aby Ismaelovy přízraky vyzněly hodně románově. "Protože jeho hlavní hrdina cestuje po celém světě, využil jsem například exteriéry Tádžikistánu, ale i Prahy. Neznám totiž lepší románové město, než je Praha, která nejlépe odpovídá tomuto částečně špionážnímu příběhu," řekl režisér ČTK.

Pozornost filmové kritiky Desplechin získal začátkem 90. let minulého století středometrážním titulem Život mrtvých. Mezi významné francouzské tvůrce současnosti se zařadil v roce 1996 celovečerním filmem Učená pře aneb Můj pohlavní život. Většina jeho dalších filmů jako například Esther Kahn, Králové a královna, Vánoční příběh či Jimmy P. posbírala ocenění na řadě světových festivalů.

"Současně je můj poslední snímek příběhem o stárnutí dvou přátel. A vztah hlavního hrdiny k přítelkyni? Je jim oběma kolem padesátky - a pokud to pokazí, už nic víc je v životě nečeká," dodal Desplechin, jehož filmařský rukopis je typický citlivou kombinací tragiky a komična s drobnou dávkou ironie. Jeho dramata obsahují detailní psychologickou analýzu vnitřního světa hrdinů, kteří často procházejí existenciální krizí.

Ismaelovy přízraky, které se v českých kinech objeví 22. března, loni zahajovaly 70. ročník MFF v Cannes. "Existují dvě verze. Ta prodloužená, režisérská, se u nás hrála v artkinech, stejně jako ta kratší, která se objevila například v americké distribuci," vysvětlil režisér.

Febiofest v Praze potrvá do pátku 23. března, oficiálně zakončen bude o den dříve projekcí amerického snímku Souboj pohlaví. Téměř do konce dubna bude pokračovat v dalších šestnácti městech. Cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii při zahájení letošního Febiofestu převzali francouzsko-arménský skladatel, šansoniér a herec Charles Aznavour a domácí filmová legenda Daniela Kolářová.