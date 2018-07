Washington - Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zveřejnil několik stovek dosud utajovaných stránek, které se týkají vyšetřování údajných ruských zásahů do prezidentské kampaně v USA. Oznámil to dnes list The New York Times. Silně začerněný text obsahuje mimo jiné informace o sledování a odposlechu bývalého poradce volebního štábu nynějšího prezidenta Donalda Trumpa Cartera Page, podezřelého ze spolupráce s Ruskem. Podle Trumpa dokumenty dokazují, že jeho volební kampaň byla předmětem ilegální špionáže ze strany FBI.

Aby mohla FBI Page sledovat a odposlouchávat, musela si předloni v říjnu vyžádat povolení speciálního amerického soudu FISA. Z textu žádosti, který byl částečně zveřejněn, podle newyorského listu vyplývá, že FBI podezírala Page ze spolupráce s Ruskem s cílem ovlivnit prezidentské volby. Page konspiraci s Moskvou popírá.

"Page spolupracuje s ruskou vládou a organizuje s ní spiknutí," zdůvodňuje FBI žádost o odposlechy. Vyšetřovatelé prý byli přesvědčeni, že Page je předmětem cíleného verbování Ruskem. "V rozporu se zákony USA chce podkopat a ovlivnit výsledek prezidentských voleb v roce 2016," uvádí se v dokumentu.

Trump dnes na twitteru napsal, že zveřejněné dokumenty dokazují, že ministerstvo spravedlnosti a FBI soud FISA obelhaly. "Víc a víc to vypadá, že Trumpova volební kampaň byla předmětem ilegální špionáže a sledování ve prospěch politických zájmů prolhané Hillary Clintonové a DNC," pokračoval prezident s odkazem na Demokratický národní výbor, ústřední administrativní orgán amerických demokratů.

Trumpova Republikánská strana opakovaně tvrdí, že FBI se dopustil vážných chyb při vyšetřování údajného ruského vlivu na volby. Stejně jako prezident jsou republikáni přesvědčeni, že žádost o sledování Page byla vadná a že FBI překročila své pravomoci.

Republikáni mají za to, že povolení FBI obdržela na základě falešných nebo neúplných tvrzení, protože se přinejmenším částečně opírala o informace bývalého britského špiona Christophera Steela, které si zaplatili demokraté nepřátelští vůči Trumpovi. Vážná obvinění na adresu FBI už letos v únoru obsahovala zpráva republikánských kongresmanů.

Demokraté dnes naopak vyjádřili FBI podporu. "V zájmu naší národní bezpečnosti a demokracie musí toto životně důležité vyšetřování pokračovat bez vměšování republikánů. Republikánská strana musí zastavit své útoky proti bezpečnostním a zpravodajským složkám a musí se s konečnou platností rozhodnout, komu patří její loajalita," uvedla v prohlášení vůdkyně demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová.