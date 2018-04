New York - Hokejisté Washingtonu zvítězili ve třetím utkání 1. kola play off NHL na ledě Columbusu 3:2 ve druhém prodloužení a snížili stav série na 1:2. Winnipeg dělí od postupu do semifinále Západní konference už jenom jedna výhra, když uspěl v Minnesotě 2:0 a vede 3:1 na zápasy.

Washington ztratil v obou domácích zápasech dvoubrankový náskok a prohrál v prodloužení. I tentokrát přišel o vedení 1:0 a 2:1, ale v 89. minutě se přiklonilo štěstí na stranu týmu z hlavního města USA. Obránce Columbusu Zach Werenski chtěl po zákroku brankáře Sergeje Bobrovského odpálit puk do bezpečí, ale trefil Larse Ellera. Puk následně po několika odrazech skončil v brance právě od brusle Ellera.

Do sestavy Washingtonu se vrátil Jakub Vrána, který zůstal minule mezi náhradníky. Další změnou Capitals bylo, že poprvé chytal v letošním play off od úvodní minuty Braden Holtby. Zkušený gólman kryl 33 střel a byl vyhlášený největší hvězdou zápasu, ale dvakrát ho také zachránila za nerozhodného stavu 2:2 tyč.

Obě branky Winnipegu vstřelil Mark Scheifele, který otevřel skóre v poslední minutě první třetiny a v závěru zpečetil výhru trefou do prázdné branky. Gólman Connor Hellebuyck se oklepal z šestigólového přídělu v minulém utkání a třiceti zásahy oslavil nominaci na Vezinovu trofej, která byla oznámena v den utkání. Dalšími dvěma kandidáty na cenu pro nejlepšího gólmana sezony jsou Pekka Rinne (Nashville) a Andrej Vasilevskij (Tampa Bay).

Hellebuyck, který si připsal první nulu v play off, předvedl nejdůležitější zákrok v úvodu druhé třetiny. Minnesota mohla rychle odpovědět na vedoucí gól soupeře, ale v přečíslení tři na jednoho vychytal gólman Winnipegu Matta Dumbu lapačkou. Domácím také citelně chyběl lídr Zach Parise, který utrpěl v minulém utkání zlomeninu hrudní kosti.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 3. zápas:

Columbus - Washington 2:3 v druhém prodl. (stav série: 2:1)

Západní konference - 4. zápasy:

Minnesota - Winnipeg 0:2 (stav série: 1:3). Utkání Los Angeles - Vegas se ještě hraje.