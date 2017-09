Praha - V sobotu se rozjede první hokejová liga, v níž budou plnit roli hlavních favoritů České Budějovice a Karlovy Vary, které sestoupily po 20 sezonách a jednom mistrovském titulu. Smělé plány mají i v Kladně a touhu skončit v nejlepší čtyřce netají Slavia. Speciální kapitolu napíše Vsetín, který se po postupu do první ligy přiblížil snu o návratu do extraligy, jíž koncem milénia kraloval.

Znovuvzkříšení Jihočeši po odchodu Mountfieldu, který v roce 2013 přesunul extraligovou licenci do Hradce Králové, touží v páté sezoně v druhé nejvyšší soutěži po posunu mezi elitu. "Nejvyšším cílem je postup do extraligy. Loni nám k tomu chyběl kousek. Bohužel, nevyšlo to, proto jsme udělali velké změny v hráčském kádru," řekl prezident klubu Roman Turek.

V Karlových Varech vsadili na vítězný duch, který má přinést nový hlavní kouč Martin Pešout, jenž byl jako asistent u zisku mistrovského titulu Komety Brno. "Chtěl bych fanoušky poprosit o trpělivost. Určitě nebudeme hned od začátku vyhrávat každé utkání, potřebujeme se v soutěži otrkat. Pro nás je cílem především postup do play off a během sezony se na něj potřebujeme dobře připravit. Určitě nechceme nic vypustit, ale zároveň pro nás není cílem vyhrát základní část a bořit nějaké rekordy. Nejdůležitější pro nás budou měsíce březen, duben," prohlásil Pešout.

"Silných týmů v soutěži je hodně: Motor, Slavia, na Moravě jsou hodně silné týmy a nehraje se u nich úplně dobře. Nemyslím, že nás čeká moc lehkých zápasů. Navíc všechny moravské týmy mají výborné fanoušky, kteří umí tým vyburcovat k výborným výkonům a soupeře tím naopak hodně oslabit," uvedl karlovarský kapitán Václav Skuhravý.

Hodně tuhý boj očekávají také slávisté. "Vary se budou jistě snažit o to samé, co my před dvěma lety, tedy o okamžitý návrat nahoru. Tým udržely na extraligové úrovni minulé sezony. České Budějovice se dlouhodobě snaží o postup do extraligy. Tyto dva týmy budou podle mého názoru určitě patřit k největším favoritům," řekl ČTK trenér Milan Razým.

"Dále je tu Kladno, které zvolilo svou vlastní cestu, zařadilo mladé, ale kvalitní hráče, navíc Miloš Hořava je velmi zkušený trenér. Půjde o velice silný tým. Připomenout musím i tradičního účastníka play off Ústí nad Labem. A věřím, že k silné čtyřce budeme patřit i my," dodal Razým.

Nelze podle něho opomíjet moravské týmy. "Jsou čím dál silnější, ať už jde o Přerov se silným sponzorem, Prostějov, Havířov nebo Třebíč, která čerpá ze spolupráce s Brnem. Euforie bude jistě ve Vsetíně a Na Lapači se bude těžko vyhrávat každému, kdo tam přijede," míní Razým.

Vsetín v letech 1995 až 2001 vyhrál šest titulů, ve zbývajícím případě byl druhý. Následoval ale ústup ze slávy a finanční problémy, jež vedly k vyloučení z extraligy. Koupě druholigové licence od Blanska v roce 2008 klub znovu nastartovala a po devíti sezonách ve třetí nejvyšší soutěži přišel postup.

Dlouhodobou fázi soutěže zakončí 52. kolo v sobotu 24. února. Hned následující úterý bude rozehráno play off, kam postoupí osm nejlepších celků a utkají se o dvě místa v baráži o extraligu. O vítězích semifinálových sérií se rozhodne nejpozději 24. března.