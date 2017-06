Chicago - Útočníci Nolan Patrick z Kanady a Nico Hischier ze Švýcarska jsou favority draftu hokejové NHL. Právo první volby má v noci na sobotu středoevropského času v Chicagu New Jersey. Český útočník Martin Nečas by podle prognóz mohl útočit nejen na první kolo, ale dokonce na první desítku.

Patrick po operaci tříselné kýly z loňského léta stihl v uplynulém ročníku juniorské ligy WHL v dresu Brandonu jen 33 zápasů a připsal si v nich 46 bodů za 20 branek a 26 asistencí. V prognózách pořadí Centrálního úřadu pro skauting mezi hráči i Mezinárodní organizace pro skauting (ISS) zůstal na první pozici před Hischierem.

"Nejsem nervózní a nemám žádné obavy, co přijde. Nebudu nešťastný z toho, že bych šel někam, kam nechci. Ani nemám možnost volby. Těším se, až budu ten velký moment v kariéře slavit s lidmi, kteří pro mě znamenají nejvíc," řekl Patrick serveru nhl.com.

Může se stát čtvrtou kanadskou jedničkou draftu za posledních pět let. Loni se útočník Auston Matthews, kterého si vybralo Toronto, stal sedmým Američanem v historii, jemuž se dostalo této pocty. Hischier by na tuto metu dosáhl jako první Švýcar a sedmý Evropan.

V dosavadních 54 draftech se to z evropských hokejistů povedlo Rusům Ilju Kovalčukovi (2001), Alexandru Ovečkinovi (2004), Nailu Jakupovovi (2012), Čechům Romanu Hamrlíkovi (1992), Patriku Štefanovi (1999) a Švédovi Matsu Sundinovi (1989).

Pokud nezláká někdo New Jersey lukrativní nabídkou k výměně první pozice, což je nepravděpodobné, rozhodne mezi dvojicí Patrick a Hischier generální manažer Devils Ray Shero. Dvojka draftu by měla skončit ve Philadelphii.

"Oba jsou to skvělí hokejisté. Patrick se v sezoně vyrovnával se zraněním, ale všichni vědí, že je skvělý hráč a bude výborný. Hischier má dobré parametry i talent. Oba jsou centři. Víme, že získáme výborného hokejistu, kterého náš klub potřebuje," prohlásil Shero.

Již před polovinou nejsledovanějšího úvodního kola výběru talentů by se mohl dočkat Nečas, nejlepší český junior uplynulé sezony. Osmnáctiletý rodák z Nového Města na Moravě, který pomohl Kometě Brno k mistrovskému titulu, figuroval v prognózách a žebříčcích vysoko. "Byl bych hrozně rád, kdyby to byla první desítka, první patnáctka. Bylo by to super. Bude to určitě zajímavé," řekl Nečas.

Předpovědi nesledoval, drafty minulých let však ano. "Poslední dva roky víc a víc, protože jsem věděl, že se to blíží. Byla to pro mě obrovská motivace, když jsem tam viděl ty kluky. Můj sen je NHL a udělám pro to všechno, abych si tam zahrál. Když teď budu draftovaný, tak to neznamená, že už bych v NHL byl. Pořád musím makat a být nadále skromný kluk," uvedl Nečas.

Jako malému mu k srdci nejvíce přirostl Washington, i kvůli osobě ruské hvězdy Alexandra Ovečkina. "Líbilo se mi, jak hrával. Jen jsem to pozměnil. Má jiný styl hokeje, pořád ho obdivuji a chtěl bych si proti němu zahrát. Teď ale spíš sleduji NHL obecně a nemám přímo oblíbený klub. Hlavní tedy je, když si mě někdo vybere, ne to, který klub to bude," prohlásil Nečas. Podle některých prognóz by mohl mít šanci na první kolo i útočník Filip Chytil ze Zlína.

Loni byl z českých hráčů vybrán nejvýše ve druhém kole na 37. pozici obránce Libor Hájek, po kterém sáhla Tampa Bay. V roce 2015 se dočkal už na šestém místě útočník Pavel Zacha (New Jersey) a o rok dříve také v prvním kole byl na 13. místě forvard Jakub Vrána (Washington).

Výběr prvního kola draftu začne v sobotu v 1:00 SELČ, volby v 2. až 7. kole začnou kluby využívat od 16:00 SELČ.

Pořadí výběru na draftu NHL v Chicagu:

1. New Jersey, 2. Philadelphia, 3. Dallas, 4. Colorado, 5. Vancouver, 6. Vegas, 7. Arizona, 8. Buffalo, 9. Detroit, 10. Florida, 11. Los Angeles, 12. Carolina, 13. Vegas (od Winnipegu), 14. Tampa Bay, 15. Vegas (od New York Islanders), 16. Calgary, 17. Toronto, 18. Boston, 19. San Jose, 20. St. Louis, 21. New York Rangers, 22. Edmonton, 23. Arizona (od Minnesoty), 24. Winnipeg (od Columbusu přes Vegas), 25. Montreal, 26. Chicago, 27. St. Louis (od Washingtonu), 28. Ottawa, 29. Dallas (od Anaheimu), 30. Nashville, 31. Pittsburgh.

Pořadí hokejistů působících v Severní Americe podle Centrálního úřadu pro skauting:

1. Nolan Patrick (Kan., útočník, Brandon/WHL), 2. Nico Hischier (Švýc., útočník, Halifax/QMJHL), 3. Casey Mittelstadt (USA, útočník, Eden Prairie High/USHS), 4. Gabriel Vilardi (Kan., útočník, Windsor/OHL), 5. Michael Rasmussen (Kan., útočník, Tri-City/WHL), 6. Cody Glass (Kan., útočník, Portland/WHL), 7. Owen Tippett (Kan., útočník, Mississauga/OHL), 8. Eeli Tolvanen (Fin., útočník, Sioux City/USHL), 9. Cale Makar (Kan., obránce, Brooks/AJHL), 10. Nicholas Suzuki (Kan., útočník, Owen Sound/OHL), ...127. Michal Stínil (útočník, Springfield Pics/USPHL Premier), 162. Jakub Sirota (obránce, Cedar Rapids/USHL), 173. Daniel Bukač (obránce, Brandon/WHL), 215. Ondřej Machala (útočník, Niagara/OHL).

Brankáři: 1. Jake Oettinger (USA, Boston University/NCAA), 2. Keith Petruzzelli (USA, Muskegon/USHL), 3. Ian Scott (Kan., Prince Albert/WHL), ...14. Tomáš Vomáčka (Corpus Christi/NAHL), 17. Josef Kořenář (Lincoln/USHL).

Pořadí hokejistů působících v Evropě podle Centrálního úřadu pro skauting:

1. Klim Kostin (Rus., útočník, Dynamo Moskva/KHL), 2. Elias Pettersson (Švéd., útočník, Timra/Švéd.), 3. Lias Andersson (Švéd., útočník, HV 71/Švéd.), 4. Miro Heiskanen (Fin., obránce, IFK Helsinky/Fin.), 5. Martin Nečas (ČR, útočník, Kometa Brno), 6. Timothy Liljegren (Švéd., obránce, Rögle/Švéd.), 7. Kristian Vesalainen (Fin., útočník, Frölunda/Švéd.), 8. Urho Vaakanainen (Fin, obránce, Jyväskylä/Fin.), 9. Erik Brännström (Švéd., obránce, HV 71/Švéd.), 10. Jesper Boqvist (Švéd., útočník, Brynäs/Švéd.), ...11. Filip Chytil (útočník, Zlín), 14. Ostap Safin (útočník, Sparta), 26. Jakub Galvas (obránce, Olomouc), 31. David Kvasnička (obránce, Plzeň), 32. Jaroslav Dvořák (útočník, Hradec Králové), 39. Matěj Novák (útočník, Kometa Brno), 45. Jan Kern (útočník, Sparta Praha), 46. Daniel Kurovský (útočník, Vítkovice), 47. Ondřej Chrtek (útočník, Liberec), 49. Jan Hladonik (útočník, Třinec), 50. Dominik Lakatoš (útočník, Liberec), 51. Radim Šalda (obránce, Hradec Králové), 53. Adam Kubík (útočník, Kladno), 69. Jan Václavek (útočník, Zlín), 70. Dalimil Mikyska (obránce, Kometa Brno), 72. Jakub Pour (útočník, Plzeň), 76. Matyáš Zelingr (obránce, Kladno), 77. Marek Škvrně (útočník, Kometa Brno), 98. Jakub Wojnar (útočník, Sparta Praha), 110. Jan Bednář (obránce, Liberec), 111. Marek Rubner (útočník, Plzeň), 121. Adam Kalaj (útočník, Kladno), 123. Ondřej Trejbal (obránce, Pardubice), 124. Petr Kalina (obránce, Sparta Praha), 130. Jan Bečvář (útočník, Litvínov), 133. Matouš Horský (obránce, Mladá Boleslav), 140. David Tomášek (útočník, Pardubice).

Brankáři: 1. Ukko-Pekka Luukkonen (Fin., Hämeenlinna/Fin.), 2. Olle Eriksson Ek (Švéd., Färjestad/Švéd.), 3. Adam Ahman (Švéd., HV 71/Švéd.), ... 4. Jiří Patera (Motor České Budějovice).