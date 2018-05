Londýn - Hlavním adeptem na nového trenéra fotbalistů Arsenalu je podle britských médií Španěl Mikel Arteta. Šestatřicetiletý bývalý kapitán "Kanonýrů" a současný asistent Manchesteru City je údajně s vedením londýnského klubu v pokročilé fázi jednání. Na lavičce by nahradil francouzskou legendu Arséna Wengera, který u týmu končí po 22 letech.

Arteta hrával za Arsenal v letech 2011 až 2016, kdy se rozloučil s profesionální kariérou. Rodák ze San Sebastianu ve 150 soutěžních utkáních za "Kanonýry" vstřelil 17 branek a pomohl ke dvěma triumfům v Anglickém poháru.

Od předloňského července dělá asistenta Josepu Guardiolovi v týmu letošního anglického šampiona Manchesteru City. Podle britských médií jsou Artetovy námluvy s Arsenalem v takové fázi, že už začíná dávat dohromady svůj budoucí realizační tým.

"Pokud se rozhodne odejít kvůli této nabídce, neřeknu mu, že nemůže jít. Chci pro své přátele to nejlepší a on je můj přítel. Pokud se rozhodne jít, budu smutný, ale jeho rozhodnutí pochopím, protože je to jeho kariéra a jeho život," citovala britská média Guardiolu.