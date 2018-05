Praha - Favoritem dnešního Pražského maratonu bude Etiopan Sisay Lemma. Mohl by zaútočit na osm let starý traťový rekord 2:05:39, který v roce 2010 zaběhl Keňan Eliud Kiptanui. Lemma si letos v lednu v Dubaji vylepšil osobní rekord na 2:04:08. Pomoci by mu měla i konkurence dalších kvalitních afrických vytrvalců.

Také v ženském závodě pořadatelé věří v útok na traťový rekord, který od loňska drží časem 2:21:57 Keňanka Valary Aiyabeiová. Osobní rekord na hranici tohoto výkonu má Etiopanka Amane Gobenová.

Pražský maraton bude zároveň mistrovstvím republiky. Vynechá ho nejlepší tuzemská vytrvalkyně Eva Vrabcová-Nývltová, která se už připravuje na mistrovství Evropy v Berlíně. Mezi muži tentokrát poměří síly s domácí konkurencí Jiří Homoláč. Jeho hlavními rivaly by měli být pětinásobný šampion a obhájce titulu Petr Pechek a Vít Pavlišta, který byl loni v Praze druhým Čechem.

Čtyřiadvacátý ročník Volkswagen maratonu Praha odstartuje tradičně v 9:00 na Staroměstském náměstí.