Na snímku z 28. srpna je areál přerovské chemičky Precheza patřící do holdingu Agrofert, kde sídlí také společnost FAU, která je od loňského října v insolvenci. Nahrávka zveřejněná 27. srpna na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman podle některých politiků vyvolává dojem, že finanční správa, která společnost FAU poslala do insolvence, jednala v zájmu Andreje Babiše, dřívějšího vlastníka Agrofertu. ČTK/Peřina Luděk

Ostrava - Opavská společnost FAU požaduje po finanční správě vydání 92 milionů korun. Jde o peníze, které jí stát v exekučním řízení před časem zabavil. Soud pak zajišťovací příkazy zrušil. ČTK to dnes řekl právník firmy Alfréd Šrámek. Mluvčí finanční správy Gabriela Štěpanyová potvrdila, že specializovaný finanční úřad žádost obdržel a bude se jí zabývat. Zároveň dodala, že správa si za svým postupem v daném případě stojí.

Finanční správa čelí podezření, že firmu chtěla účelově zlikvidovat. Firma loni skončila v insolvenci a později v konkurzu. Existuje i podezření, že správa jednala na pokyn exministra financí Andreje Babiše (ANO). Ten to popírá.

"V pondělí podala společnost FAU žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 na částku 19,3 milionu korun, která představuje úrok z finančních prostředků zabavených při nezákonně vedené exekuci. Ve stejný den zároveň vyzvala Specializovaný finanční úřad k vydání částky 72,7 milionu korun do majetkové podstaty FAU, jako nezákonně exekučně vymožené částky na podkladě soudem zrušeného zajišťovacího příkazu," uvedl Šrámek.

Podle něj jde jednoznačně o finanční prostředky, které jsou součástí majetkové podstaty FAU a jako s takovými s nimi má nakládat insolvenční správce. "Společnost FAU nejprve vyzvala finanční správu k úhradě. Následně jsem telefonicky kontaktoval ředitele finanční správy k jednání i o této situaci. Pan ředitel Janeček se ale se mnou odmítl sejít a finanční správa tuto věc dále neřešila a úroky nezaplatila. Proto byla FAU nucena žalobu podat," dodal právník firmy.

Štěpanyová ČTK sdělila, že jakékoli hodnocení nároků ze strany společnosti FAU je předčasné. "Finanční správa zatím žalobu podanou společností FAU neobdržela, proto se k ní v tuto chvíli nemůže vyjádřit," uvedla. Správa si podle ní ale stojí za svým postupem a je připravena ho maximálně obhájit v připravovaném souhrnném materiálu, který zveřejní tento týden.

Finanční správa už dříve uvedla, že měla důvodné podezření z vědomého zapojení FAU do karuselového podvodu a že rozkryla rozsáhlý podvodný řetězec, v němž nebyla u firem placena DPH a byl podvodně vylákán nárok na odpočet DPH. Vydala několik zajišťovacích příkazů. Podle Šrámka pak například v červnu soud zrušil zajišťovací příkaz na více než 217 milionů korun. Další dva příkazy ve výši 140 a 200 milionů korun bude soud řešit do měsíce. Vydalo je pravděpodobně Generální ředitelství cel.

Firma FAU vlastní v areálu přerovské společnosti Precheza z holdingu Agrofert sklad pohonných hmot. Firma se po zásahu Finanční správy dostala do insolvence loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Na internetu se v posledních dnech objevila nahrávka, na které předseda hnutí ANO a bývalý majitel Agrofertu Babiš o firmě FAU mluví. Babiš už dříve odmítl, že by v době svého působení na ministerstvu finanční a celní správu zneužíval a úkoloval.

Soud podle dřívějších informací postup daňové správy označil za nezákonný a zajišťovací příkazy zrušil. Finanční správa v této souvislosti uvedla, že Krajský soud v Ostravě nezpochybnil nárok Finanční správy na doměřenou daň či její postup, ale pouze se neztotožnil s tím, jak by měla společnost ručit za svého dodavatele.