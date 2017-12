Cisternový kamion v areálu přerovské chemičky Precheza patřící do holdingu Agrofert, kde sídlí také společnost FAU.

Cisternový kamion v areálu přerovské chemičky Precheza patřící do holdingu Agrofert, kde sídlí také společnost FAU. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Přerovské firmě FAU byla spolehlivě prokázána její vědomá účast na podvodech za 217 milionů korun, a to i přesto, že rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) ohledně zajišťovacích příkazů na firmu s definitivní platností potvrdil jejich nezákonnost. Vyplývá to ze stanoviska finanční správy, které dnes vydala. Správa zároveň uvedla, že je připravena promítnout závazné závěry Nejvyššího správního soudu do své aplikační praxe.

"Jinými slovy - Nejvyšší správní soud nepřisvědčil postupu Finanční správy výhradně z důvodu souběhu použití dvou zajišťovacích institutů, aniž by se zabýval tím, zdali aplikace jednoho, či druhého byla věcně právně v pořádku," uvedla správa.

NSS minulý týden ve čtvrtek zamítl kasační stížnost Odvolacího finančního ředitelství proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který zrušil zajišťovací příkazy vydané na tuto firmu. Úředníci po firmě FAU v podstatě vymáhali daň z přidané hodnoty (DPH) za jeden obchod dvakrát. Krajský soud označil zajišťovací příkazy za nezákonné.

Firma FAU, která po vydání zajišťovacích příkazů zkrachovala, měla sklad v areálu chemičky Precheza ze skupiny Agrofert. Ta dříve patřila šéfovi hnutí ANO a bývalému ministru financí Andreji Babišovi, jenž holding později převedl do svěřenských fondů.

Správa upozornila, že i přes vydané soudní rozhodnutí je FAU povinna zaplatit státu neodvedenou daň. Správa přitom již započetla vybraných 60 milionů korun do již pravomocně stanovené daňové povinnost za 217 milionů korun. "Společnost FAU je tedy stále významným dlužníkem, neboť stát má vůči ní v současnosti pohledávku minimálně ve výši dalších 150 milionů korun, které je firma povinna uhradit," uvedla správa.

Správa dále uvedla, že odůvodnění rozsudku NSS postrádá odpovědi na klíčové argumenty, které správa v průběhu soudního řízení vznesla. "Finanční správa po pečlivé analýze odůvodnění rozhodnutí a dále i rozhodnutí soudů ve věci zajišťovacích příkazů z poslední doby dospěla k závěru, že Nejvyšší správní soud zrušil předmětné zajišťovací příkazy z důvodu, že pro účel zajištění vymahatelnosti daňové povinnosti postačuje v daném případě platební titul, kterým byla ručitelská výzva," uvádí dokument.

Zmínka o likvidaci FAU zazněla na nahrávce zveřejněné v srpnu na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman a podle některých politiků vyvolává dojem, že finanční správa jednala v zájmu Babiše. Obchodník s pohonnými hmotami FAU totiž vlastní sklad pohonných hmot v areálu přerovské společnosti Precheza z holdingu Agrofert, který Babišovi v minulosti patřil. Ten již dříve popřel, že by v době působení ve funkci ministra financí zneužíval nebo úkoloval finanční a celní správu.