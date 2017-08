Londýn - Britský vytrvalec Mo Farah svůj poslední velký závod na dráze prohrál a jeho šestiletá vláda skončila v sobotu v Londýně stříbrem. Na rozdíl od Usaina Bolta však čtyřiatřicetiletý rodák ze Somálska ještě nekončí, jen otvírá novou kapitolu kariéry, která má jméno maraton. Zároveň rozpoutal diskuse na téma, kdo je nejlepším vytrvalcem všech dob.

"Dal jsem do toho všechno. Na konci mi nezbyl ani kousíček sil," prohlásil po finiši na 5000 metrů, v němž mu loučení pokazil o jedenáct let mladší Muktar Edris z Etiopie. Farah stejně jako na desítce svedl velkou taktickou bitvu s africkými soupeři, kteří se ho od roku 2011 marně snažili zastavit.

"Snažil jsem se hlídat každé zrychlení, ale oni měli plán. Někdo se obětoval a ten nejlepší zvítězil," zhodnotil závěr závodu, v němž zůstal na chvíli uzavřen za hradbou soupeřů a na rozdíl od běhu na 10.000 metrů se nedokázal včas prosmýknout dopředu.

Loučil se s deseti zlatými medailemi z mistrovství světa a olympijských her a jeho odchod znovu rozvířil debaty na téma, jestli je nejlepším vytrvalcem všech dob. Podle předsedy IAAF a Farahova krajana Sebastiana Coea si tuto poctu víc zaslouží Haile Gebrselassie. Etiopský vytrvalec má sice jen šest zlatých, ale k tomu celkem devět světových rekordů včetně maratonu.

Pro Faraha rekordy nikdy nebyly důležité. V historických tabulkách na 10.000 metrů je až šestnáctý téměř půl minuty za světovým rekordem Kenenisy Bekeleho z Etiopie. Na poloviční trati je dokonce až na 31. místě. Ale jeho kouzlo vždy spočívalo v dokonalé přípravě na vrchol sezony a ve skvělém taktickém zvládnutí nejdůležitějších běhů.

Teď ho čeká nová výzva v podobě maratonu, s nímž nemá prakticky žádné zkušenosti. Nejdelší trať běžel zatím jen jednou, před třemi lety v Londýně skončil osmý v průměrném čase 2:08:21.

Závody na dráze mu prý určitě budou chybět a při sobotním loučení mu i ukápla slza. "Byla to dlouhá a úžasná cesta. Ale jak stárnu, je to stále těžší. Proto jsem tuhle kapitolu uzavřel. Uvidíme, co dokážu na silnici," řekl Farah.