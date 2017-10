Calgary - Partičce fanoušků z provincie Alberta splnil Jaromír Jágr na sklonku kariéry v NHL sen. "Travelling Jagrs", kteří ho v minulosti provázeli napříč Severní Amerikou při několika zápasech NHL, budou mít v nadcházející sezoně možnost vídat svůj idol doma. Právě v Albertě totiž sídlí klub Calgary Flames, nové Jágrovo působiště.

"Travelling Jagrs", tedy "Cestující Jágrové" jsou fanoušci, kteří dovedli recesi k dokonalosti. Každý z nich má vždy při výletu za zápasem, v němž nastoupí český velikán, na hlavě mocnou paruku, jež připomíná Jágrův účes při jeho vstupu do NHL, a na sobě pak jeden z dresů, které dvojnásobný vítěz Stanley Cupu v kariéře oblékl. Být členem vybraného klubu je ctí a není snadné se mezi vyvolené dostat.

Sám Jágr o svých věrných přívržencích velmi dobře ví, několikrát se s nimi i fotil. S jeho smyslem pro humor lze očekávat, že na setkání dojde brzy také v Calgary. "Počítám, že už jsou nažhavení, až tam budu," řekl smějící se Jágr v pondělním rozhovoru.

Když jednomu ze spoluzakladatelů vybrané společnosti Chrisi Richterovi narušovaly pracovní schůzku další a další příchozí zprávy na telefon, trošku se obával, co znamenají. Jágrův příchod je však pohromou jen tak na oko. "Co teď budeme dělat? Budou z nás teď Non-Travelling Jagrs (Necestující Jágrové)? Vyvstává nám kvůli tomu spousta otázek," prohlásil Richter se smíchem pro list Calgary Herald.

A hned nastínil, že jde o otázky skutečně zásadní. "Kdo teď bude moct nosit dres Flames s jeho číslem? My přece nikdy nefandíme svému domácímu týmu ani mužstvu, za které Jágr hraje. My fandíme pouze a výhradně jemu samotnému," připomněl Richter jedno z pravidel "Bible cestujících Jágrů".

"Před lety jsme museli jednoho kluka vyloučit za takové porušení pravidel. A bude to sakra těžké dodržovat, neboť někteří z nás patří mezi fanoušky Flames. Jak tohle máme zvládnout a mít pod kontrolou? Budeme si na to muset vážně sednout," uvedl Richter.

Členové party, kteří pochází z Calgary, Airdrie a Edmontonu, se však ve skutečnosti nemohou dočkat, až opráší paruky a opět uvidí svůj idol v akci. "Každý teď říká, že Travelling Jagrs už nebudou cestovat, když podepsal smlouvu tady - ale my pořád cestujeme," ujistil jiný člen Trevor Freeman.

"Myslím, že spoustu lidí ještě překvapí. Mít tu za maximálně dva miliony dolarů hráče, který je žijící legendou, minulou sezonu dal 16 gólů a měl 46 bodů, je něco neuvěřitelného. Jsme jen šokovaní, že to nepřišlo dříve," připomněl Freeman Jágrovu smlouvu na milion dolarů s bonusy do výše dalšího milionu.

Tématem mezi fanoušky se stalo rázem také to, zda by Jágr nemohl dostat prostor v elitním útoku s mimořádnými talenty Johnnym Gaudreauem a Seanem Monahanem. "Možná nezačne rovnou s nimi, ale já si myslím, že bude těžké ho držet mimo první lajnu. Myslím, že v Calgary bude velmi efektivním hráčem. Bude to pro nás všechny úžasná příležitost ho vidět tak často v akci," dodal Freeman.