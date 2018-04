Ostrava - Dva fanoušci Sparty skončili po utkání fotbalové ligy v Ostravě v rukou policie. Během zápasu totiž příznivci pražského klubu demolovali zařízení stadionu. ČTK to řekla policejní mluvčí Gabriela Holčáková. Fanoušci jsou nyní na cestě na nádraží, odkud by měli v podvečer odcestovat zpět do metropole.

"Házeli části sedaček a pyrotechniku na pracovníky bezpečnostní agentury. Házeli i kontejnery na odpad. Byli jsme požádáni o zákrok, na svobodě byly omezeny dvě osoby," uvedla Holčáková. Dodala, že policie bude vyhodnocovat pořízené záznamy.

Do bezpečnostního opatření se zapojily desítky policistů, kterým pomáhali také strážníci. Zapojeni byli policisté pořádkové i dopravní policie, kriminalisté, specialisté z antikonfliktního týmu či policisté speciální pořádkové jednotky.

V Ostravě to byl první vyprodaný zápas od loňského května, kdy Baník slavil postup do ligy. Domácí vyhráli 3:2 a oživili tak naděje na záchranu. Baník na předposledním místě tabulky ztrácí na nesestupové příčky už jen bod.