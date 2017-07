Praha - Téměř 1000 fanoušků podpořilo na sociálních sítích snahu zpěváka Michala Prokopa dát dohromady čtyři desítky hudebníků, kteří s ním za uplynulých 50 let hráli v sestavě rockové skupiny Framus Five. Prokop chce s bývalými spoluhráči navázat kontakt a pozvat je na setkání při příležitosti 50. výročí založení skupiny na festival Krásný Ztráty Live, který se koná 14. a 15. července v přírodním amfiteátru na Konopišti. ČTK o tom za pořadatele informoval Pavel Kučera.

"Tak jsem začal počítat, s kým jsem to těch 50 let ve Framus Five vlastně strávil. Celkem to bylo, pokud se ve své pokročilé skleróze nepletu, i se mnou 44 lidí. To už je opravdu big big band! Jeden už nežije, pět jich je v zahraničí, tři se do kapely nejméně jednou vraceli, jen já tam hulákám furt," uvedl.

V rámci festivalu Krásný Ztráty Live kromě Prokopa a Framus Five vystoupí Mňága a Ždorp, Visací Zámek, Michal Ambrož a Hudba Praha, Michal Pavlíček & Monika Načeva, Kamil Střihavka a mnoho dalších hostů. Několik programových bloků bude patřit kapelám, v jejichž sestavách figurují členové Framusu Five, mimo jiné Kukulín Jana Hrubého, který zahájí páteční program.

V sobotu 15. července bude patřit pódium nejprve mladým kapelám Gingerhead a Sunflower Caravan. Pak konopišťský amfiteátr obsadí skupiny, jejichž počátky jsou spojeny s osmdesátými lety, tedy Blanka Šrůmová s Janem Saharou Hedlem, Kamil Střihavka s kapelou Leaders!, Precedens, Michal Ambrož & Hudba Praha a Visací zámek. Zahrají také obnovení minus 123minut a hostitel festivalu Prokop, který se tentokrát představí v triu s Lubošem Andrštěm a Janem Hrubým.

"Rád bych zkusil, pokud to půjde, střihnout si s některými hosty něco společně. Ať už půjde o jejich písně, nebo možná i třeba něco mého v poněkud nečekaném podání," podotkl Prokop.

Další informace o festivalu jsou na www.festivalkrasnyztraty.cz.

Framus Five svoji typickou podobu s Prokopem u mikrofonu získal v roce 1967. Ještě téhož roku se stal senzací 1. československého beatového festivalu, kde byl Prokop vyhlášen nejlepším zpěvákem. Kapela byla o tři roky později průkopníkem českého art rocku, když přišla s rozsáhlým hudebním celkem Město Er na slova básníka Josefa Kainara. V osmdesátých letech nabídl Prokop ve spolupráci se skladateli Petrem Skoumalem a Janem Hrubým a s texty básníka Pavla Šruta originální podobu rockového písničkářství.