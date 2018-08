Brno - Fanoušci motorismu začali dnes odpoledne odjíždět z Masarykova okruhu, kde se konala Velké cena ČR silničních motocyklů. Silnice jsou vytížené, na silnici 602 mezi Kývalkou a Brnem se navíc stala nehoda dvou osobních vozů. Dá se ale objet, řekl ČTK v 16:00 brněnský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Provoz je nyní podle policie hustý. "Na dálnici od Prahy ho občas zhorší vozidla najíždějící na stavbu, či ze stavby vyjíždějící," uvedl Šváb. Policie stejně jako v sobotu na exitu Kývalka usnadnila nájezd fanoušků na D1, kdy dopravu od Prahy nasměrovala do protisměrného jízdního pásu. Fanoušci tak do omezení na dálnici najíždějí do volného jízdního pruhu.

Dopravu na silnici 602 mezi Kývalkou a Brnem, která je souběžná s dálnicí, navíc brzdí nehoda dvou osobních vozů. "Jela tam už nehodová hlídka, zda si to řidiči vyřeší sami, nebo tam bude zapotřebí naše asistence. Je to ve směru na Brno. Provozu ale brání jen částečně, dá se objet," uvedl Šváb.

Závody Velké ceny České republiky silničních motocyklů v Brně navštívilo v průběhu tří dnů 187.348 diváků, což je méně než před rokem. Dosavadní divácké maximum přinesl rok 2015, kdy do Brna od pátku do neděle přijelo 248.434 diváků.

V okolí okruhu dnes parkovalo 8781 osobních aut, 2674 motocyklů, 49 autobusů a 228 karavanů. Policie zatím nemusela řešit žádné vážnější problémy.