Brno - Fanoušci motorismu, kteří odpoledne odjížděli z brněnského Masarykova okruhu, se nevyhnuli zdržení. Na okruhu se konala Velké cena ČR silničních motocyklů, zdržení na řidiče čekalo především na D1 ve směru na Brno, také na souběžné silnici 602, kde se navíc srazily dva osobní vozy. Žádnou vážnou nehodu ale policisté řešit nemuseli, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Šváb.

Silný provoz byl i v brněnském Žebětíně směrem na Kohoutovice, situaci tam navíc komplikovaly dvě drobnější kolize. Nájezd na dálnici v Bítešské ulici zase zahltil D1, situaci na místě korigovali dopravní policisté. Policie také stejně jako v sobotu na exitu Kývalka usnadnila nájezd fanoušků na D1, kdy dopravu od Prahy nasměrovala do protisměrného jízdního pásu. Fanoušci tak do omezení na dálnici najížděli do volného jízdního pruhu. Menší kolona se kvůli tomuto opatření utvořila při cestě z Prahy u Ostrovačic ještě před omezením.

Nehoda na silnici 602 mezi Kývalkou a Brnem naštěstí provozu bránila jen částečně, dala se s opatrností objet. "O příčině dopravní nehody je téměř jasno, řidič ve vozidle, které nedobrzdilo, nadýchal při dechové zkoušce 1,69 promile," uvedli policisté na svém webu. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

Závody Velké ceny České republiky silničních motocyklů v Brně navštívilo v průběhu tří dnů 187.348 diváků, což je méně než před rokem. Dosavadní divácké maximum přinesl rok 2015, kdy do Brna od pátku do neděle přijelo 248.434 diváků.

V okolí okruhu dnes parkovalo 8781 osobních aut, 2674 motocyklů, 49 autobusů a 228 karavanů. Policie po dobu Velké ceny nemusela řešit žádné vážnější problémy.