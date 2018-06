Praha - Odborné spory o digitalizaci archivních českých filmů by mohly ustat. Národní filmový archiv (NFA) a Filmová a televizní fakulta AMU, které měly dříve na věc odlišné názory, dnes uzavřely dohodu. Instituce se dohodly na metodě, již budou používat, a na tom, že budou uplatňovat výsledky výzkumu i svědectví autorů.

Takzvanou metodou vzorkování by měly vznikat malé ukázky z filmů, které za pomoci autorů a odborníků naznačí, jak by mohl vypadat restaurovaný film. Filmy by měly podle aktérů dohody mít po restaurování podobu takovou, v jaké je viděli diváci na premiéře. Mělo by se zabránit tomu, aby někteří žijící tvůrci mohli prosadit to, aby se třeba vizuální stránka filmu oproti originálu vylepšovala. Dohodu dnes podepsali děkan FAMU Zdeněk Holý a ředitel NFA Michal Bregant.

Dohoda garantuje, že pro digitální restaurování budou ve spolupráci s žijícími tvůrci, jimiž se myslí zejména režisér, kameraman a mistr zvuku, pořízeny záznamy jejich svědectví a odborného posouzení.

"Velmi cenné je pro mě to, že se podaří zachovat historickou paměť tvůrců," řekl Holý. Metoda vzorkování má umožnit, aby se autoři filmu mohli k budoucí digitální podobě svého díla vyjádřit. "Navzorkovat" by se měl co největší počet filmů - s vědomím skutečnosti, že k samotnému digitálnímu restaurování těchto filmů bude docházet postupně, například ve chvíli, kdy se najdou na restaurování peníze.

"Z naší strany je to důležitý krok dopředu. Vzorkování je jakýsi vzkaz v láhvi pro dobu, kdy se najdou finance pro digitální restaurování filmů," řekl Bregant. Které filmy by mohly být mezi prvními, pro něž se metoda uplatní, nechtěl říci. Digitální strategie NFA je závislá na jednání s velkými festivaly, nemůžeme digitalizovat na sklad, uvedl Bregant. Teprve dohoda s festivalem zajistí digitálně restaurovanému filmu distribuční kanál, a tedy peníze na další restaurování. Uvedl, že mezi prvními snímky by mohl být film Zborov z roku 1938.

Vášnivé spory o podobu digitalizování archivních českých filmů vedly k tomu, že ministerstvo kultury, NFA, FAMU a Státní fond kinematografie loni podepsaly memorandum o spolupráci na digitálním restaurování českého filmového dědictví. Expertní skupina od té doby hledala optimální postup při digitalizaci.

O podobu digitálního restaurování filmů se archiv léta přel s aktivními filmaři, především Asociací českých kameramanů. Asociace užívala svou metodiku DRA (digitálně restaurovaného autorizátu), která podle ní plnohodnotně řeší všechny problémy, technické, kvalitativní, kvantitativní i autorskoprávní. Archivu asociace vytýkala, že jeho pracovníci dávají digitálním restaurováním filmům podobu, s níž nesouhlasí zejména jejich autoři. Archiv s výtkami nesouhlasil, uváděl, že digitalizuje v souladu s tím, jak se takové práce dělají i v zahraničí a má také uznání evropských expertů. Metoda DRA bude s novou dohodou opuštěna.