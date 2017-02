Praha - Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek zůstal prvním místopředsedou hnutí. V tajných volbách dnes získal 142 z 210 možných hlasů. Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová ho z této pozice nesesadila, získala na sněmu jen 59 hlasů.

Faltýnek po zvolení poděkoval za podporu všem včetně své vyzyvatelky. Znovu vyjádřil víru v to, že hnutí zvítězí ve sněmovních volbách a že bude sestavovat vládu. Jermanová po volbě vyslovila přesvědčení, že se na její spolupráci s Faltýnkem nic nezmění.

Sněm nyní pokračuje volbou řadových místopředsedů hnutí. Delegáti odhlasovali, že se jejich počet pro nadcházející funkční období zvýší na čtyři z dosavadních tří. O místopředsednické funkce se nově ucházejí mimo jiné ministři obrany a životního prostředí Martin Stropnický a Richard Brabec. Poslanec Martin Komárek, který dosud je řadovým členem předsednictva, se kandidatury na místopředsedu vzdal.

ANO upravilo stanovy, posílilo pravomoci předsedy

Celostátní sněm ANO na úvod druhého jednacího dne schválil změnu stanov hnutí, a posílil tak pravomoci předsedy. Změna mu mimo jiné umožňuje zasahovat do kandidátek hnutí pro volby na všech úrovních samosprávy. Dosud tuto pravomoc měl pouze výbor hnutí, ve kterém zasedají členové předsednictva a předsedové krajských organizací. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) označil posílení předsedy ANO za přílišnou koncentraci moci a ANO za hnutí založené na vůdcovském principu.

"Je tady zakotvena pravomoc předsedy ve výjimečných a odůvodněných případech i po schválení kandidátních listin výborem do schválených kandidátních listin zasáhnout," uvedla místopředsedkyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová. Podle ní vzešel požadavek na tuto úpravu pravomocí předsedy hnutí zdola z členské základny.

Předseda hnutí bude moct nově vyškrtnout kandidáty, doplnit na kandidátku nové jména nebo změnit pořadí lidí na kandidátní listině. Stejným způsobem mohl do kandidátek dosud zasahovat pouze výbor, který je také příslušným orgánem hnutí pro schvalování podoby kandidátek pro volby na všechny úrovně samosprávy.

"Rozdíl tradiční demokratické strany a hnutí na vůdcovském principu: V ČSSD by taková koncentrace moci do rukou jediného člověka nikdy neprošla," reagoval na twitteru na změnu stanov ANO Sobotka. "Nevíte někdo, k čemu ještě bude ANO potřebovat nějaké místopředsedy?" napsal.

Stanovy ANO také mění formální postup při vzniku nebo zániku členství v hnutí. Nově upravují fungování oblastních organizací, jejich působnost už nebude muset být svázána s územím okresů.

Hlavním bodem dnešního jednání sněmu ANO je volba předsednictva, která začne před polednem. Už v sobotu byl předsedou podle očekávání opětovně zvolen vicepremiér Andrej Babiš.

Babiš: Cílem ANO je, aby po volbách neskončilo v opozici

Babiš zatím neprozradil, jakého procentuálního výsledku by chtěl dosáhnout v říjnových sněmovních volbách. Naznačil jen, že by to mělo být více než 21 procent hlasů, kterých hnutí dosáhlo v loňských krajských volbách. Cílem je to, aby ANO neskončilo v opozici, řekl dnes novinářům během celostátního sněmu svého hnutí.

Babiš zopakoval, že by se letos neměla opakovat situace z loňského podzimu, kdy ANO sice krajské volby vyhrálo, ale v některých regionech přesto skončilo v opozici. "Až takový úspěch to nebyl," uvedl předseda hnutí s tím, že se tak v hodnocení krajských voleb liší od řady ostatních členů hnutí.

ANO přišli na sněm podpořit někteří podnikatelé, které by Babiš rád viděl na kandidátkách pro sněmovní volby. Patřili k nim podnikatel roku 2012 František Piškanin, jehož přepravní firma zásobuje řetězce ve střední a východní Evropě, nebo liberecký pekař a cukrář Jiří Bláha. Ani jeden z nich kandidaturu nevyloučil.

Do Sněmovny by mohl kandidovat také senátor za ANO a majitel firmy Juta Jiří Hlavatý nebo bývalý hokejový brankář Milan Hnilička. V souvislosti s jeho přítomností Babiš přislíbil podporu sportu tak, aby peníze šly rodičům talentovaných dětí. Zmínil i projekt na výstavbu 17 hokejových stadionů.

Faltýnek chce pokračovat jako manažer, který kryje Babišovi záda

Jaroslav Faltýnek by chtěl jako první místopředseda ANO pokračovat coby manažer, který kryje šéfovi Babišovi záda a řeší problémy. Uvedl ale zároveň, že Babiš takovéto krytí nepotřebuje. V kandidátském projevu projevu dnes také naznačil, že ANO by nadcházející sněmovní volby mělo vyhrát způsobem, který by mu umožnil sestavit vládu jen s jedním koaličním partnerem.

"Jen pokud je vyhrajeme s jasným výsledkem, potom můžeme teprve sestavit vládu se solidním koaličním partnerem, která zemi znovu nezadluží, lidi neoloupí zbytečně vysokými daněmi," prohlásil. Klíčovým úkolem Babišova zástupce bude podle Faltýnka sestavení úspěšné kandidátní listiny pro sněmovní volby.

Podobně jako Babiš by chtěl Faltýnek získat na kandidátku víc podnikatelů. Podle něj není možné nechat politiku jen tradičním politickým stranám "bez vize, bez hodnot, bez schopnosti kompromisů a práce pro budoucnost".

Faltýnek uvedl, že dva roky stál po Babišově boku jako dvojka hnutí a dělal práci, která nebyla tolik vidět navenek. "Určitě nejsem tak urputný jako pan předseda Babiš, ale to neznamená, že nemám tah na branku. Nám jde o společnou věc - vrátit politice smysl a rozum," řekl. Uvedl také, že získal přezdívky "zlý muž" či "anděl smrti". "Někdo to prostě dělat musí," dodal.

Jermanová uvedla, že pro úspěch ANO je třeba loajalita členů

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová při kandidatuře na první místopředsedkyni hnutí ANO zdůraznila, že členové musí být pro úspěch hnutí loajální a musí převzít svou roli v týmu. Uvedla také, že i když současné průzkumy hnutí favorizují, do voleb do Sněmovny je ještě daleko. Svou pozici si ale podle ní ANO může pokazit jen samo.

Podle Jermanové jsou pokora a loajalita dvě klíčové charakterové vlastnosti pro vybudování úspěšného týmu. "Pokora nám pomáhá naslouchat, ale také se poučit z vlastních chyb. Loajalita je základním kamenem jakéhokoli úspěchu. Loajalita totiž znamená, že si vzájemně pomůžeme, podpoříme se a to i když se nám nedaří. Ale znamená to také to, že každý z nás přijme svou roli ve společném týmu," řekla.

Z pozice první místopředsedkyně by chtěla koordinovat fungování hnutí "Každý máme svou lopatku a myslím si, že úlohou prvního místopředsedy je lopatky u lidí hledat a zapojovat je do týmu, abychom vytvořili velký kolos plný lopatek, který rozproudí zažitou řeku, která si teče líným proudem," řekla. Uvedla také, že s Babišem sice v některých případech nesouhlasí, to ale neznamená, že k němu není loajální.

Podle Jermanové musí hnutí udělat vše pro úspěch ve volbách a nemůže se spoléhat na průzkumy, které nyní ANO dávají velký náskok před ostatními stranami. "Jsou to pouhé průzkumy, nevěřme jim. Do voleb je daleko a zkazit si to můžeme především my sami," řekla.