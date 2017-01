Praha - Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek odešel z vedení Agrofertu. Své rozhodnutí spojuje s tím, že se předseda ANO a majitel Agrofertu Andrej Babiš holdingu chystá zbavit kvůli zákonu o střetu zájmů. Informaci serveru Lidovky.cz potvrdil Faltýnek novinářům během jednání koaliční rady. Podle informací ve veřejném rejstříku byl Faltýnek ještě v prosinci potvrzen v představenstvu holdingu.

Čtyřiapadesátiletý Faltýnek je prvním místopředsedou ANO a vede poslanecký klub hnutí. Členem představenstva Agrofertu byl od roku 2007. "Odešel jsem z představenstva ke konci loňského roku, je to moje logická reakce na to, že pan Babiš už nebude akcionářem Agrofertu," řekl Faltýnek novinářům během jednání koaliční rady.

Faltýnek dodal, že pro Babiše a Agrofert pracuje polovinu svého profesního života a považuje za logické, že by ve společnosti neměl být, pokud tam už nebude Babiš. "Proto jsem odešel a budu se společně s panem Babišem věnovat práci pro naše občany," řekl. Dovede si však představit i návrat do firmy, pokud by se jí znovu ujal Babiš. "Vzhledem k tomu, že jsem se podílel minimálně na budování té zemědělské části, tak mám vztah k té firmě a panu Babišovi. Kdybych byl požádán, tak ano," uvedl.

Babiš se holdingu vzdává kvůli zákonu o střetu zájmů, podle něhož od 9. února nebudou mít firmy vlastněné členy vlády šanci ucházet se o státní dotace. Holding hodlá převést do svěřenského fondu, učinit tak chce nejpozději začátkem února.

Podle zákona nebudou mít přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám společnosti, v nichž členové kabinetu drží nejméně čtvrtinový podíl. Babiš nyní vlastní skupinu Agrofert stoprocentně.

Součástí zákona je i ustanovení, které zakazuje členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Tato část zákona se však bude vztahovat až na kabinet, který vznikne po podzimních volbách do Sněmovny. Pod Agrofert spadá mediální dům Mafra, vicepremiér vlastní i rozhlasovou stanici Impuls a hudební televizi Óčko.

Babiš zákon o střetu zájmů považuje za protiústavní. Poslanci ANO se podle něj kvůli zákonu obrátí na Ústavní soud, pokud totéž neudělá prezident Miloš Zeman. Ten takový krok oznámil už dříve pro případ, že Sněmovna přehlasuje jeho veto. Dolní komora parlamentu to udělala v polovině ledna.

Skupina Agrofert je největší v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným subjektem i v lesnictví a médiích. Koncern zaměstnává víc než 34.000 lidí. Nekonsolidované tržby holdingu loni činily 214 miliard Kč, meziročně se snížily o 11 procent zejména kvůli poklesu prodeje hnojiv.

Předsedou představenstva Agrofertu je třiašedesátiletý Zbyněk Průša, který funkci zastává od února 2014. Předtím Agrofert řídil Babiš.