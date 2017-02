Lahti (Finsko) - Norská běžkyně na lyžích Maiken Caspersen Fallaová a Ital Federico Pellegrino vyhráli sprinty volnou technikou a na započatém šampionátu klasiků ve finském Lahti se stali prvními mistry světa. Češi se neprosadili. Všech šest reprezentantů skončilo už v kvalifikaci. Nejblíže elitní třicítce byla Karolína Grohová na 33. místě, z mužů byl nejvýše 42. Jan Bartoň.

Olympijská vítězka ze Soči z roku 2014 Fallaová prošla soutěží suverénně - na trati dlouhé 1400 metrů vyhrála kvalifikaci i tři rozjížďky. Stříbro získala Američanka Jessica Digginsová a třetí byla její krajanka Kikkan Randallová. Vítězka sprintů z předchozích tří šampionátů Norka Marit Björgenová vypadla ve čtvrtfinále.

Ve finále se Fallaová posunula co nejrychleji do čela a snažila se soupeřky setřást, což se jí povedlo na druhé otočce. Cílovou rovinkou už projela jasně první. "Jsem nadšená, přešťastná. Měla jsem skvělé lyže, vždy jsem do toho šla od začátku naplno, neohlížela se a tato moje taktika vyšla," řekla šestadvacetiletá Fallaová.

Björgenová, která se v lednu vrátila po mateřské, zajela v kvalifikaci osmý čas, ale ve čtvrtfinále se nechala soupeřkami "zavřít" ve stoupání a cílem projela na nepostupové čtvrté příčce. Po triumfech ve sprintech na šampionátech v Oslu 2011, Val di Fiemme 2013 a loni ve Falunu tak nyní nejkratší trať neovládla.

Pellegrino vstoupil do sprintu pátým místem v kvalifikaci a pak už na okruhu dlouhém 1600 metrů neprohrál. Ve finále jel dlouho jako stín za Rusem Sergejem Usťugovem, který odtáhl celý závod, a ve finiši se před něj dostal. Bronz získal Nor Johannes Klaebo. Úřadující šampion Nor Petter Northug dojel ve finále pátý.

Závod, který se jel na čerstvě napadlém sněhu, provázelo hodně pádů a střetů. Kvůli tomu mimo jiné v semifinále vypadla jedna z favoritek Švédka Stina Nilssonová, která doplatila na příliš agresivní jízdu. V semifinále spadl i Nor Emil Iversen.