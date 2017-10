Praha - Falešné soutěže na Facebooku lákají od uživatelů v Česku a na Slovensku osobní údaje včetně údajů k platebním kartám. Několik facebookových stránek slibuje lidem jako výhru luxusní auta, mobilní telefony nebo pračky. Tyto podvodné soutěže, které pravděpodobně pocházejí ze Slovenska, mají již více než 39.000 lajků. Uvedla to dnes antivirová firma Eset.

"Pro účast v těchto falešných soutěžích stačí lajkovat celou facebookovou stránku, nebo sdílet a komentovat příspěvek a šířit tak podvod mezi své facebookové přátele," upozornil bezpečnostní expert Esetu Václav Zubr.

Principem falešné soutěže je, že "vyhrává" každý. Soutěžícímu se následně přes zprávu na facebooku ozve falešný vyhlašovatel soutěže a vyžádá si od něj osobní údaje a informace o platební kartě. Jako důvod uvádí ověření identity vítěze. Přestože řada stránek již byla smazána či zablokována, některé z nich, například "Vyhraj to" a "Výherní den" jsou stále aktivní.

"Internetoví uživatelé by si měli jednou provždy uvědomit, že ne vše, na co na internetu narazí, je pravdivé. Pokud to je zároveň příliš dobré na to, aby to byla pravda, jde s největší pravděpodobností o podvod," dodal Zubr.

Eset zároveň upozornil na novou vlnu podvodu se slevami na značkové brýle RayBan, která se šíří rovněž přes facebook. Tentokrát jde o lokalizovanou verzi ve slovenštině. Cílem této škodlivé kampaně je šíření podvodných stránek, které sbírají údaje o platebních kartách uživatelů. Weby jsou, stejně jako v minulosti, propagované prostřednictvím fotografií výprodeje značkových slunečních brýlí RayBan.