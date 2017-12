New York - Hokejový útočník Radek Faksa z Dallasu se trefil potřetí v řadě a pomohl k vítězství nad Chicagem 3:2 po samostatných nájezdech. Skóroval i David Pastrňák, který ke gólu přidal asistenci a přispěl k výhře Bostonu 3:0 nad Philadelphií, jež prohrála desáté utkání v řadě.

Brankáře Petra Mrázka z Detroitu po pěti inkasovaných gólech nahradil Jimmy Howard, Red Wings si i tak z Montrealu odvezli debakl 1:10. Přihrávkou se na výhře domácích podílel Tomáš Plekanec. Asistovali také Ondřej Palát z Tampy Bay a Vladimír Sobotka ze St. Louis.

Třiadvacetiletý Faksa nejdříve proti Vegas zaznamenal hattrick a poté v souboji s Chicagem gól a asistenci. V odvetě s Blackhawks se prosadil v 33. minutě, kdy mu Remi Elie přihrál mezi kruhy a Faksa střelou z první překonal Antona Forsberga.

"Věřím si. Celý tým si věří. Je to zábavnější, a když vyhráváme, dává nám to sebevědomí. Při pohledu na led vidíte, že hrajeme dobře. Je to hodně jiné než na začátku sezony," řekl Faksa. Svým desátým gólem v sezoně posunul Stars do vedení 2:1, ale hosté do konce druhé třetiny vyrovnali. V samostatných nájezdech rozhodl ruský útočník Alexandr Radulov. Dallas uspěl ve čtvrtém utkání po sobě.

Pastrňák v 27. minutě pohotovou střelou po vhazování zvýšil na 2:0 pro Boston. Šlo o jeho třináctý zásah v sezoně. O čtyři minuty později si připsal asistenci u branky Brada Marchanda, jenž byl vyhlášen první hvězdou večera. Havířovský rodák bodoval popáté za sebou.

"Věděli jsme, že Philadelphii se nedaří, takže jsme na ně chtěli tvrdě nastoupit a to se nám povedlo. První gól je důležitý, zejména proti mužstvu, kterému to moc nejde. Výhra je příjemná a zároveň je to dobrý začátek série venkovních zápasů," prohlásil Pastrňák, který byl zvolen druhou hvězdou večera. Boston uspěl v šestém z posledních sedmi duelů, Philadelphia prohrála desáté utkání v řadě.

"Je to těžké. Nikdy byste si nepomysleli, že prohrajete desetkrát za sebou, ale nikdo nás nelituje. Máme před sebou tři náročné venkovní zápasy. Musíme z nich vydřít nějaké body," řekl nejproduktivnější český hráč v soutěži Jakub Voráček.

Mrázek strávil v brance Detroitu 33:43 minuty, než Charles Hudon zvýšil na 5:0 pro Montreal. Český gólman pochytal 20 střel a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Montrealský útočník Paul Byron nastřílel hattrick, Alex Galchenyuk čtyřikrát asistoval. Útočník Detroitu Martin Frk si statistiku plus/minus pohoršil o tři záporné body. Montreal vyhrál páté utkání v řadě, naopak Detroit prohrál posedmé za sebou.

"Je to trapné. Profesionální hokej hraju dvacet let, ale myslím si, že tohle se mi ještě nestalo. V podstatě jste ztrapnili všechny, kteří dnes nastoupili v dresu s okřídleným kolem. Musíme s tím žít," řekl kapitán Detroitu Henrik Zetterberg.

Bitva o Albertu mezi Calgary a Edmontonem se změnila v nečekané drama. Jesse Puljujärvi dvěma brankami poslal Edmonton po 15 minutách hry do vedení 2:0. Frolík sice v 17. minutě gólem v oslabení snížil, ale Oilers si do konce první části vzali náskok zpět a v prostřední dvacetiminutovce odskočili na rozdíl čtyř branek. To už bylo moc na brankáře Mikea Smithe, který přenechal místo Rittichovi, jenž si 25. listopadu proti Coloradu připsal první vítězství v NHL.

Rittich inkasoval už po 89 vteřinách pobytu na ledě. Calgary se ale ani za stavu 1:6 nevzdalo a čtyřmi trefami v rozmezí sedmi minut a 16 vteřin snížilo. Oilers si šestou výhru nad Calgary v řadě vzít nenechali a Ryan Nugent-Hopkins 61 sekund před koncem uzavřel skóre na 7:5. Rittich nestačil na dvě ze šesti střel a úspěšnost zákroků měl 66,7 procenta.

Nejlepší tým ligy Tampa Bay porazila San Jose 5:2. Dvěma asistencemi k tomu přispěl Ondřej Palát. Tyler Johnson a Nikita Kučerov vstřelili po dvou gólech. Rus Kučerov má na kontě 19 branek a spolu s krajanem Alexandrem Ovečkinem, který gólem pomohl k vítězství Washingtonu nad Columbusem 4:3, jsou nejlepšími střelci soutěže.

Vladimír Sobotka asistoval u jediné trefy St. Louis, které podlehlo Minnesotě 1:2 v prodloužení.

Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby bodoval pošesté za sebou a gólem a asistencí přispěl k výhře nad Buffalem 5:1. Penguins porazili Sabres podruhé ve dvou dnech a celkově triumfovali počtvrté v řadě. Útočník Buffala Jason Pominville ukončil střelecké trápení mužstva, které v předchozích třech zápasech vyšlo naprázdno a skórovalo po 232:09 minutách.

Výsledky NHL:

Philadelphia - Boston 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Branky: 15. Spooner, 27. Pastrňák, 31. Marchand (Pastrňák). Střely na branku: 28:27. Diváci: 19.274. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Pastrňák, 3. T. Rask (všichni Boston).

Minnesota - St. Louis 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 5. Suter, 61. Dumba - 38. Berglund (Sobotka). Střely na branku: 25:42. Diváci: 19.107. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk, 2. Dumba (oba Minnesota), 3. Allen (St. Louis).

Vancouver - Toronto 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky: 5. Markus Granlund, 12. Edler - 58. J. van Riemsdyk. Střely na branku: 26:36. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Edler (oba Vancouver), 3. Rielly (Toronto).

Montreal - Detroit 10:1 (2:0, 4:0, 4:1)

Branky: 6., 22. a 36. P. Byron, 6. Deslauriers, 25. De la Rose, 34. Hudon, 42. Gallagher, 47. Jordie Benn, 52. Carr, 57. A. Shaw - 50. Glendening. Brankář Petr Mrázek (Detroit) odchytal 33:43 minuty, z 25 střel inkasoval pětkrát a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Střely na branku: 34:23. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. P. Byron, 2. Deslauriers, 3. Galchenyuk (všichni Montreal).

Tampa Bay - San Jose 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)

Branky: 21. a 56. Kučerov (na první Palát), 42. a 46. T. Johnson (na první Palát), 52. Conacher - 17. Goodrow, 54. Braun. Střely na branku: 43:27. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. T. Johnson, 2. Kučerov, 3. Palát (všichni Tampa Bay).

Washington - Columbus 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Branky: 2. Connolly, 3. Chiasson, 40. Ovečkin, 42. Kuzněcov - 24. Panarin, 37. Calvert, 57. Werenski. Střely na branku: 23:35. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. J. Carlson, 3. Connolly (všichni Washington).

Arizona - New Jersey 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Branky: 1. Demers, 20. Stepan, 38. Martinook, 53. Goligoski, 54. D. Strome. Střely na branku: 27:27. Diváci: 14.388. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. Stepan, 3. D. Strome (všichni Arizona).

Nashville - Anaheim 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 29. a rozhodující sam. nájezd Fiala, 52. Järnkrok - 33. Henrique, 46. Fowler. Střely na branku: 35:35. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Järnkrok, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).

Carolina - Florida 3:2 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 15. E. Lindholm, 49. Skinner, 65. Hanifin - 45. Bjugstad, 59. Barkov. Střely na branku: 47:39. Diváci: 14.246. Hvězdy zápasu: 1. Hanifin, 2. Skinner, 3. C. Ward (všichni Carolina).

Dallas - Chicago 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 6. a rozhodující sam. nájezd A. Radulov, 33. Faksa - 9. Franson, 40. Saad. Střely na branku: 35:34. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Bishop (Dallas), 2. A. Forsberg (Chicago), 3. A. Radulov (Dallas).

Pittsburgh - Buffalo 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky: 19. Malkin, 26. Hagelin, 40. Hörnqvist, 54. Kessel, 59. Crosby - 52. Pominville. Střely na branku: 29:33. Diváci: 18.582. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Jarry, 3. Hörnqvist (všichni Pittsburgh).

Calgary - Edmonton 5:7 (1:3, 0:2, 4:2)

Branky: 46. a 52. S. Bennett, 17. Frolík, 49. Ferland, 53. J. Gaudreau - 11. a 15. Puljujärvi, 18. Khaira, 24. Letestu, 40. Lucic, 42. Maroon, 59. Nugent-Hopkins. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal 20 minut, z šesti střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 66,7 procenta. Střely na branku: 34:33. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. S. Bennett (Calgary), 2. Puljujärvi (Edmonton), 3. J. Gaudreau (Calgary).