New York - Český útočník Radek Faksa vstřelil v pondělním utkání NHL desátý gól v sezoně a podílel se na výhře hokejistů Dallasu 4:2 ve Washingtonu. Stars tak po patnácti zápasech ukončili vítěznou sérii Capitals na domácím ledě, kde nejlepší tým ligy naposledy prohrál před více než dvěma měsíci - 29. prosince po nájezdech s New Jersey.

Hosté šli do vedení už ve 2. minutě po gólu Devina Shorea. Rozhodující náskok pak získali v úvodu druhé třetiny, kdy díky dvěma trefám v rozmezí 114 sekund navýšili skóre na 3:0.

Faksa byl autorem druhého gólu, když v 25. minutě zachytil tělem před brankou špatnou rozehrávku domácích a pohotovou střelou překonal Bradena Holtbyho. Ten se vzápětí po třetím gólu poroučel na střídačku a s náhradníkem Philippem Grubauerem vyrazili Capitals na stíhací jízdu.

Domácí přestříleli soupeře v poměru 44:22 a v 53. minutě dokázali snížit na rozdíl jediného gólu. Skvěle chytající Kari Lehtonen už ale potřetí neinkasoval a v předposlední minutě zpečetil výhru Dallasu trefou do prázdné branky při power play Patrick Sharp.

"Na konci nás podržel," řekl Sharp na adresu Lehtonena, který si připsal 42 zákroků, z toho 15 ve třetí třetině. "Takové zápasy občas potřebujete vyhrát. Proměníte pár šancí na začátku a pak to váš gólman vychytá. Dnes byl naší první hvězdou," dodal Sharp.

Dallas vyhrál podruhé za sebou a v tabulce Západní konference ztrácí pět bodů na účast v play off. "Bereme to teď zápas od zápasu. Dostali jsme se do pozice lovců a teď musíme vyhrát spoustu malých bitev, abychom vyhráli celou válku," poznamenal Jason Spezza.

To Capitals podobné starosti netrápí a dál bezpečně vládnou celé NHL. "Několik gólů jsme jim dnes darovali, třeba já ten druhý. Dělali jsme chyby a oni je trestali," shrnul útočník Nicklas Bäckström.

David Pastrňák přihrál na jeden gól Bostonu v Ottawě a bodoval tak v šestém utkání v řadě. Bruins však v souboji rivalů z Atlantické divize prohráli 2:4 a mají v tabulce Východní konference stále pouze čtyřbodový náskok před devátým Torontem. Naopak Senators zvítězili potřetí za sebou a utekli Bostonu na rozdíl čtyř bodů.

Domácí měli skvělý vstup do utkání a v polovině čtvrté minuty vedli už 2:0. "Dostali jsme dva trošku smolné góly a pak už bylo těžké to otočit. Soupeř nám toho moc nedovolil," přiznal útočník Brad Marchand.

Hosté do přestávky snížili, v 48. minutě však v přesilové hře při Pastrňákově vyloučení vrátil Ottawě dvoubrankový náskok Mike Hoffman. O 74 sekund později sice dorazil Pastrňákovu ránu v početní výhodě do sítě Marchand a dostal Bruins opět na dostřel, v poslední minutě ale pojistil triumf kanadského celku gólem do prázdné branky Alexandre Burrows.

"Dnes to pro nás byla velká výzva a myslím, že jsme k ní přistoupili velmi dobře. Čekali jsme, že nás na konci první třetiny a hlavně v úvodu druhé zatlačí, ale zvládli jsme to," pochválil ottawský tým střelec úvodního gólu Derick Brassard. "Dobrý výkon dnes podaly všechny čtyři formace, dařilo se nám dodržovat krátká střídání, v nichž jsme dokázali hrát s velkým nasazením. Pokud v tom budeme pokračovat, bude těžké nás porazit."

Jediný gól rozhodl zápas Tampy Bay s New York Rangers. Výhru hostů 1:0 zařídil ve čtvrté minutě prodloužení Mika Zibanejad. Brankář Antti Raanta zneškodnil všech 38 střel domácích hráčů, kteří se přiblížili na rozdíl dvou bodů k New York Islanders, jimž patří poslední postupová příčka do play off.

"Podali jsme jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Hráli jsme s nasazením, energií. Celých šedesát minut jsme hráli opravdu velmi dobře," prohlásil český útočník ve službách Lightning Ondřej Palát, který strávil na ledě 22 minut a 40 sekund a čtyřikrát vystřelil na branku.

Statistika NHL:

Washington - Dallas 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Branky: 36. Bäckström, 53. Oshie - 2. Shore, 25. Faksa, 26. Spezza, 59. Sharp. Střely na branku: 44:22. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Lehtonen, 2. Spezza (oba Dallas), 3. Oshie (Washington).

Winnipeg - San Jose 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Branky: 12. Morrissey, 60. Scheifele - 10. a 60. Pavelski, 48. Boedker. Střely na branku: 33:30. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Dell (San Jose), 2. Morrissey (Winnipeg), 3. Boedker (San Jose).

Tampa Bay - NY Rangers 0:1 v prodl.

Branka: 64. Zibanejad. Střely na branku: 38:34. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij (Tampa), 2. Raanta, 3. Zibanejad (oba Rangers).

Ottawa - Boston 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Branky: 2. Brassard, 4. Pageau, 48. Hoffman, 60. Burrows - 19. Bergeron, 50. Marchand (Pastrňák). Střely na branku: 29:27. Diváci: 17.046. Hvězdy zápasu: 1. Phaneuf, 2. Karlsson, 3. Pageau (všichni Ottawa).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 66 37 8 21 183:165 82 2. Ottawa 64 36 6 22 170:167 78 3. Boston 66 34 6 26 182:174 74 4. Toronto 64 28 14 22 194:193 70 5. Florida 64 29 11 24 160:178 69 6. Tampa Bay 65 30 9 26 179:181 69 7. Buffalo 66 27 12 27 166:190 66 8. Detroit 63 25 11 27 158:187 61

Metropolitní divize:

1. Washington 65 44 7 14 212:139 95 2. Columbus 64 41 6 17 205:149 88 3. Pittsburgh 64 40 8 16 223:180 88 4. NY Rangers 66 42 2 22 211:173 86 5. NY Islanders 64 30 11 23 188:193 71 6. Philadelphia 64 30 8 26 164:190 68 7. Carolina 62 26 10 26 155:180 62 8. New Jersey 65 25 12 28 147:187 62

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 63 42 6 15 212:149 90 2. Chicago 65 42 5 18 198:164 89 3. Nashville 65 32 9 24 192:184 73 4. St. Louis 64 32 5 27 176:182 69 5. Winnipeg 67 30 6 31 200:209 66 6. Dallas 66 27 10 29 186:211 64 7. Colorado 64 17 3 44 123:214 37

Pacifická divize:

1. San Jose 65 39 7 19 180:152 85 2. Edmonton 65 35 8 22 187:170 78 3. Anaheim 65 33 10 22 168:165 76 4. Calgary 66 36 4 26 179:182 76 5. Los Angeles 65 31 6 28 161:164 68 6. Vancouver 65 28 7 30 152:186 63 7. Arizona 65 23 7 35 157:210 53