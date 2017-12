New York - Hokejový útočník Radek Faksa navázal na hattrick z minulého utkání NHL dalším vydařeným zápasem, ve kterém gólem a přihrávkou pomohl Dallasu k výhře 4:3 v prodloužení v Chicagu. Jaromír Jágr se po jednozápasové absenci vrátil ve čtvrtečním programu do sestavy Calgary a asistencí přispěl k výhře 3:0 nad Arizonou. Tomáš Plekanec přihrál na dvě branky Montrealu, který uspěl v Detroitu 6:3.

Faksa skóroval v závěru první třetiny z trestného střílení, které rozhodčí nařídili poté, kdy ho při úniku v oslabení fauloval Patrick Kane. Český útočník ve svém premiérovém trestném střílení v NHL nic extra nevymýšlel a přesnou střelou do horního růžku dostal Dallas do vedení 2:1. Při druhé gólové akci získal Faksa ve středním pásmu puk, posunul ho do prostoru Remi Eliemu, který blafákem opět překlopil vedení stranu Stars.

Faksa se stal druhou hvězdou zápasu a lepším byl pouze Mattias Janmark, který svou druhou trefou v utkání rozhodl o výhře Dallasu v čase 60:51. V dresu domácích, kteří v průběhu střetnutí třikrát smazali jednogólové manko, chyběl kvůli nemoci Michal Kempný. Hosté postrádali zraněného Martina Hanzala.

Jágr, kterého minule vyřadilo ze hry zranění v dolní části těla, včera trénoval a v průběhu čtvrtku trenérovi Glenu Gulutzanovi oznámil, že může nastoupit. A právě řada českého útočníka dvěma góly rozhodla. Vítězný gól padl po souhře celého útoku, kdy Jágrovu finální přihrávku nadvakrát doklepl Mark Jankowski, který v 53. minutě také uzavřel skóre. Brankář Mike Smith nepustil bývalým spoluhráčům žádnou z 28 střel a připsal si druhou nulu sezony.

Plekanec se podílel asistencemi na obratu Montrealu z 1:2 na 6:2. Kladenský odchovanec nejdříve způsobil závar před brankou soupeře a z dorážky vyrovnal Charles Hudon. Při pátém gólu přihrál na modrou čáru Jeffu Petrymu, jehož střelu tečoval Brendan Gallagher. Gólman Petr Mrázek do hry nezasáhl a v brance Detroitu zůstal Jimmy Howard i přes šest branek až do konce utkání.

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

--------

Washington - Los Angeles 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky: 5. a 22. Kuzněcov - 12. a 60. Gáborík, 31. Brodzinski, 31. Jokinen, 60. Toffoli. Střely na branku: 29:27. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Gáborík (Los Angeles), 2. Kuzněcov (Washington), 3. Lewis (Los Angeles).

Detroit - Montreal 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

Branky: 6. Mantha, 16. Tatar, 58. Nielsen - 5. a 49. Gallagher (na druhou Plekanec), 25. Hudon (Plekanec), 26. Shaw, 38. Galchenyuk, 56. Pacioretty. Střely na branku: 31:25. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher, 2. Price, 3. Hudon (všichni Montreal).

Nashville - Vancouver 3:5 (0:0, 3:2, 0:3)

Branky: 23. C. Smith, 25. F. Forsberg, 37. Bonino - 23. a 55. Boeser, 35. a 60. Eriksson, 51. D. Sedin. Střely na branku: 32:32. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. D. Sedin (oba Vancouver), 3. C. Smith (Nashville).

Minnesota - Vegas 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Branky: 53. a 60. E. Staal, 38. Mikael Granlund, 46. Brodin - 43. McNabb, 45. Marchessault. Střely na branku: 32:31. Diváci: 19.084. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk, 2. E. Staal, 3. Dumba (všichni Minnesota).

Chicago - Dallas 3:4 v prodl. (1:2, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 15. DeBrincat, 22. Anisimov, 45. P. Kane - 15. a 61. Janmark, 18. Faksa z trestného střílení, 35. Elie (Faksa). Střely na branku: 22:35. Diváci: 21.589. Hvězdy zápasu: 1. Janmark, 2. Faksa (oba Dallas), 3. P. Kane (Chicago).

Calgary - Arizona 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 23. a 53. Jankowski (na první Jágr), 51. Backlund. Střely na branku: 44:28. Diváci: 18.093. Hvězdy zápasu: 1. M. Smith, 2. Jankowski, 3. Bennett (všichni Calgary).

Edmonton - Toronto 4:6 (1:3, 2:1 ,1:2)

Branky: 13. Letestu, 27. Kassian, 38. McDavid, 44. Russell - 3. Matthews, 6. D. Moore, 14. Martin, 39. Nylander, 59. Marleau, 60. Kadri. Střely na branku: 45:36. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Letestu (Edmonton), 2. Nylander (Toronto), 3. Kassian (Edmonton).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 25 17 2 6 90:65 36 2. Toronto 27 17 1 9 98:82 35 3. Montreal 27 12 3 12 68:85 27 4. Boston 23 11 4 8 63:68 26 5. Detroit 26 10 5 11 73:80 25 6. Ottawa 23 8 6 9 68:76 22 7. Florida 24 10 2 12 72:83 22 8. Buffalo 25 6 4 15 55:85 16

Metropolitní divize:

1. Columbus 25 16 1 8 72:60 33 2. NY Islanders 24 15 2 7 89:76 32 3. New Jersey 24 14 4 6 78:74 32 4. Pittsburgh 26 13 3 10 74:90 29 5. Washington 26 14 1 11 76:80 29 6. NY Rangers 25 13 2 10 82:77 28 7. Carolina 23 10 5 8 68:70 25 8. Philadelphia 25 8 7 10 70:78 23

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 25 17 1 7 86:66 35 2. Winnipeg 25 15 4 6 82:67 34 3. Nashville 25 15 3 7 79:73 33 4. Dallas 25 14 1 10 74:72 29 5. Chicago 25 12 4 9 79:67 28 6. Minnesota 25 12 3 10 76:76 27 7. Colorado 23 12 2 9 76:73 26

Pacifická divize:

1. Los Angeles 26 15 3 8 78:59 33 2. Vegas 24 15 1 8 83:73 31 3. Calgary 25 14 1 10 73:76 29 4. San Jose 23 13 2 8 61:51 28 5. Vancouver 26 12 4 10 73:76 28 6. Anaheim 25 11 4 10 68:75 26 7. Edmonton 26 10 2 14 71:87 22 8. Arizona 28 6 4 18 66:101 16