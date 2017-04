Praha - Fotbalová asociace ČR by mohla prodat stadion Evžena Rošického na pražském Strahově, kde původně chtěla vybudovat národní arénu. Jenže nedostala potřebnou podporu od státu, proto se zaměřuje na jiné projekty a uvažuje o tom, že se chátrající stavby zbaví. Již zahájila potřebné administrativní kroky a České unie sportu dnes zbavila FAČR smluvních závazků, podle kterých měl stadion zůstat sportovištěm až do roku 2028.

"Když město a stát rozhodly, že nebudou investovat v řádech miliard do stadionu na Strahově kvůli dopravní obslužnosti, tak si pohráváme s myšlenkou na prodej," řekl ČTK předseda FAČR Miroslav Pelta během pátečního losování mistrovství Evropy fotbalistek do 17 let.

"Máme totiž před sebou výrazné investice směrem k Ladronce, kde chceme stavět administrativní budovu pro svazy, dvě hřiště a krytou halu. Ale ještě nejsme ve fázi, kdy by padlo jakékoli rozhodnutí," dodal.

Dosavadní omezení vlastnických práv neumožňovala FAČR stadion prodat. To už ale neplatí, jelikož výkonný výbor ČUS dnes rozhodl o vyvázání ze všech smluvních závazků, které FAČR učinila, když se stadion v roce 2013 přesouval z vlastnictví ČUS. Mimo jiné jde o to, že do roku 2028 měl stadion zůstat sportovištěm a ČUS měl předkupní právo.

FAČR za to podle serveru Aktuálně.cz zaplatí jako kompenzaci 10 milionů korun. Celková částka, kterou ČUS vyinkasuje za převod stadionu, činí 288,8 milionu korun, z toho zbývá doplatit zhruba 119 milionů. Podle Pelty využije FAČR na uhrazení kompenzace peníze, které ušetřila, když nakonec nekandidovala na spolupořadatelství mistrovství Evropy 2020.

"Pro ČUS se jedná o velice lukrativní transakci. Celkový benefit z ní se navýší na částku 288,8 milionu korun, navíc přinese potřebné pozemky pro výstavbu nového Domu sportu, v němž bude sídlo ČUS, svazů, síň slávy českého sportu a v případě zájmu i sídlo Českého olympijského výboru," stojí v prohlášení ČUS.

Tím padla jedna z překážek na možný prodej. Nyní by tak prodej stadionu mohl nejvíce brzdit územní plán, jelikož vedení Prahy chce Strahov zachovat jako sportovní lokalitu. "Varovala bych všechny soukromé investory, kteří si chtějí kupovat pozemky s funkčním využitím pro sport a plánovat na nich bydlení. Město nemá žádný zájem na tom, aby se tam územní plán měnil," uvedla pro MfDnes náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Stadion Evžena Rošického byl otevřen v roce 1926 a v roce 1978 prošel rekonstrukcí. V minulosti hostil hned několik ligových celků včetně Sparty, Slavie, Bohemians a Dukly, které tam hrály při rekonstrukci svých stadionů. Pravidelně byl dějištěm finále poháru. Dnes ho využívají na tréninky fotbalové reprezentace, rozhodčí a atleti z Vysokoškolského sportovního centra. Provozní ztráta se v předchozích letech pohybovala v rozmezí 1,2 až 2,9 milionu korun ročně.

FAČR původně arénu získala do svého vlastnictví s cílem vybudovat národní stadion pro 30 tisíc lidí, který by spolupořádal mistrovství Evropy 2020. Asociace ale nedostala příslib od státu a od projektu i kandidatury vedení fotbalu odstoupilo.

"Bylo zpracováno několik variant rekonstrukcí od národního fotbalového stadionu po multifunkční stadion, který měl být primárně určený pro fotbal, sloužit měl ale i atletům. V projektu se počítalo s mobilními tribunami, které by při fotbalových zápasech zakryly atletickou dráhu. Varianta rekonstrukce nebyla doposud realizována, neboť rekonstrukci nikdy finančně nebyl ochoten podpořit stát ani Hlavní město Praha," řekl Jan Zikl, který je na FAČR zodpovědný za správu stadionu.