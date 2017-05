Praha - Podle ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové bude pro Fotbalovou asociaci ČR velmi složité, aby po dobu svého obvinění získávala od státu finanční prostředky z dotací. Jako právnická osoba je asociace obviněna spolu se svým předsedou Miroslavem Peltou právě v souvislosti s dotačními programy ministerstva.

"V případě FAČR je ta situace velmi vážná a je to právně velmi složitá situace. FAČR bude mít obrovský problém získat dotace i v novém hodnocení programu pro sportovní svazy, protože je obviněnou osobou," řekla Valachová na dnešní tiskové konferenci. "Není možné garantovat, že jim finanční prostředky poplynou," dodala. Krátce nato oznámila rezignaci.

FAČR povede s ministerstvem jednání, kterým byli na pondělním zasedání výkonného výboru pověřeni místopředseda Zdeněk Zlámal a generální sekretář Rudolf Řepka. Dnešní rozhodnutí Valachové označila asociace za nepřijatelné a likvidační.

"FAČR je šokována aktuálním rozhodnutím ministryně Valachové ohledně zrušení finanční podpory českému fotbalu. Předestřený stav věcí je pro FAČR absolutně nepřijatelný a likvidační. Za těchto okolností není vedení asociace schopno dostát svým závazkům, které hnutí přislíbilo na základě předchozích rozhodnutí MŠMT," uvedla asociace v prohlášení.

Tvrdí, že sportovní svazy se ocitly v roli rukojmích, a že jde o bezprecedentní zásah politické moci. "Je zapotřebí si uvědomit, že rozhodnutí, jako je toto, jsou schopna ohrozit elementární ústavně právní principy, jako je presumpce neviny," uvedla FAČR.

Ministerstvo nyní podle Valachové řeší možnost, jak finanční prostředky dostat rovnou do klubů, mimo obviněnou FAČR. "Zabývám se právními možnostmi, jak zajistit finančně jednotlivé kluby uvnitř FAČR jako jiné subjekty. Ale aby asociace samotná byla příjemcem jedné jediné koruny, je pro mě nyní významně problematické," uvedla Valachová.

Ani to se ale vedení fotbalu nezamlouvá. "To je absolutně nedostatečné. Pro více než tři sta tisíc členů jsou předem přislíbené peníze, o kterých má být nyní opět rozhodováno, naprosto stěžejní pro jejich životaschopnost," uvedla FAČR. Je připravena předložit ministerstvu klíče k přerozdělení finančních zdrojů, které schválila valná hromada tak, aby členové obdrželi finanční prostředky co nejdříve.

Valachová naznačila, že bude i na samotné asociaci, jak se k problému postaví při valné hromadě 2. června, kdy má být zvoleno nové vedení. Jediným oficiálním kandidátem na předsedu je zatím obviněný Pelta. "My si partnery na jednání nevybíráme, ty nám předkládají jednotlivé svazy svou volbou. A je na FAČR, jak se zachová. To je na jejich plné odpovědnosti," dodala.

Asociace minulý týden uvedla, že dosud obdržela na letošní rok jen peníze z dotačních programů na podporu reprezentace a mládeže. To však Valachová dnes odmítla. Podle ní ministerstvo teprve začne vyplácet peníze z programů na mládež v celkové výši zhruba jedné miliardy korun, z nichž má fotbal dostat 110 milionů na základě počtu členů. V programech sportovních organizací a svazů nařídila ministryně hodnocení opakovat.

FAČR loni hospodařila s vyrovnaným rozpočtem 949 milionů korun, na letošní rok má plánovaný vyrovnaný rozpočet ve výši 968 milionů. Z toho mělo být 632 milionů korun právě z dotací ministerstva školství.

Fotbalová asociace je stíhána spolu s Peltou, náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou a bývalým šéfem ministerského odboru Zdeňkem Břízou kvůli zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Asociace jakékoliv provinění odmítá.