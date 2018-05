San Francisco - Sociální síť Facebook v pondělí spustila platformu pro dospívající uživatele s cílem informovat je o svých aktivitách či poskytovat tipy ohledně co nejlepšího využití facebooku a dalších služeb na internetu. Portál pro mládež je dostupný v 60 jazycích včetně češtiny. Kalifornská společnost na něm například mladé lidi vyzývá, aby na facebooku "nebyli zlí" a aby alespoň pět sekund přemýšleli o příspěvcích, které se chystají zveřejnit.

Domovská stránka portálu má dvě hlavní sekce. Základní informace obsahují návody k využívání různých nástrojů facebooku nebo úpravě nejrůznějších nastavení a jsou rozděleny do kategorií jako Zabezpečení a Soukromí. Tipy a zdroje zase obsahují sekci Blog, v níž teenageři z Británie či Austrálie popisují, jak "používají technologie novými a kreativními způsoby", a sekci Principy s několika zásadami pro život na sociálních sítích.

"Nebuďte zlí. Všechno, co uděláte ostatním, se vám vrátí. Když si prohlížíte obsah ostatních, nešetřete pochvalou a buďte na ně laskaví," zní jedna z nich. Jiné jsou konkrétnější a týkají se bezpečnosti a nakládání s osobními informacemi. Facebook také vyzývá k rozvaze při zveřejňování příspěvků.

"Než něco zveřejníte, na chvilku se zastavte a zeptejte se sami sebe: 'Kdyby si tohle přečetli moji rodiče nebo prarodiče, vadilo by mi to?'" píše se v prvním bodě principů. Vždy se prý najde někdo, kdo se tímto pravidlem neřídí, ale mladí lidé by měli odolat nutkání a "pikantní podrobnosti" si nechat jen pro své nejbližší.

Facebook v pondělní tiskové zprávě uvedl, že Portál pro mládež obsahuje také rady pro případ, že uživatel "potřebuje od sociálních médií pauzu". V příslušném bodě sekce o bezpečnosti ale není řeč o deaktivaci či smazání profilu, nýbrž o tom, jak zamezit interakcím s určitou osobou či upravit dosah konkrétních příspěvků.