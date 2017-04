Washington - Americká vláda nevydá žádné americké společnosti povolení k průzkumu a těžbě ropy v oblastech podléhajících sankcím proti Rusku. Oznámil to dnes americký ministr financí Steven Mnuchin. Rozhodnutí se týká především největší ropné společnosti Exxon Mobil, která se snažila od Washingtonu už delší dobu získat povolení k obnově těžby u Černého moře se svým ruským partnerem Rosněfť.

Mnuchin sdělil, že ministerstvo financí učinilo toto rozhodnutí po konzultaci s prezidentem Donaldem Trumpem. Exxon do konce loňského roku vedl nynější ministr zahraničí Rex Tillerson, který v Rusku sjednal řadu významných kontraktů.

Exxon musel těžbu u Černého moře ukončit v roce 2014 kvůli sankcím, které Spojené státy zavedly vůči Rusku. Firma podle zdrojů agentury AP ministerstvo financí požádala o vynětí ze sankcí už v roce 2015, kdy byl prezidentem Barack Obama. Zatím dostala jen tři povolení provádět v Rusku omezenou administrativní činnost.

Podle sankcí zavedených po ruské anexi Krymu v roce 2014 nesmějí americké firmy mimo jiné přesouvat do Ruska vyspělé technologie pro těžbu z moře a z břidlicových formací. Na černé listině se ocitl i šéf Rosněfti.

Exxon Mobil se dohodl na společném podniku s firmou Rosněfť v roce 2011. Protiruské sankce už americkou společnost stály stovky milionů dolarů a v roce 2015 Exxon oznámil, že jeho možné ztráty spojené se společným podnikem s Rusy by mohly činit až miliardu dolarů (více než 25 miliard Kč). Pokud by byly sankce zrušeny, Exxon by mohl pokračovat v průzkumu a těžbě v Černém moři, na Sibiři a v arktické části Ruska.