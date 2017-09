Praha - Zástupci české hokejové extraligy se po 12 letech vrátí k projektu Utkání hvězd. Exhibice se uskuteční 17. února v Bratislavě a zúčastní se jí po jednom hráči z každého ze čtrnácti klubů. Nový projekt bude soupeřením osobností z české i slovenské extraligy, německé DEL a mezinárodní rakouské ligy EBEL. Na dnešní tiskové konferenci před startem extraligy to řekl ředitel nejvyšší české soutěže Josef Řezníček.

"Je to otevírací projekt, bude se hrát v olympijské přestávce. Je zájem všech čtyř federací se na tom nějak podílet a vyslat tam svoje zástupce," řekl Řezníček na tiskové konferenci v Praze před pátečním startem extraligy.

"Bude to turnaj čtyř lig. Hrát se bude tři na tři a týmy se budou skládat z dvanácti hráčů a dvou brankařů. To jsou takové předběžné rámcové věci. Příští týden by se k tomu měla konat v Bratislavě tisková konference," navázal ředitel extraligy.

První ročník se bude konat v době olympijských her, takže hrozí, že hvězdy jednotlivých soutěží budou v té době reprezentovat v Koreji. V budoucnu chtějí organizátoři najít příhodnější termín.

"Ta diskuse proběhla po mistrovství světa, kdy rozpisy soutěží jsou poměrně hotové a finalizované směrem k televizním právům a tak dále. Jestli se bavíme o dalším ročníku, tak si to budeme muset odsouhlasit v nějakém předstihu, abychom to mohli zanést do rozpisu a zvolit nějaké datum někdy v lednu. Vytvořit na to jeden volný víkend, kdy se nebude hrát extraliga. Pokud se to ujme, tak by to mělo rotovat po jednotlivých zemích," podotkl Řezníček.

Mezi roky 1996 až 2006 se konalo celkem deset ročníků Utkání hvězd a poslední čtyři od roku 2003 pořádaly společně česká s slovenská soutěž. Tento projekt skončil před před 11 lety duelem v Popradu a zástupci domácí nejvyšší soutěže neměli od té doby zájem exhibice pořádat. Nyní se chystají projekt vyhodnotit. "Samozřejmě, že když kluby nebudou chtít posílat své nejlepší hráče, tak to pak dále nebudeme podporovat," uvedl Řezníček.

Osobně navštívil Utkání hvězd slovenské extraligy i německé DEL a exhibice jej zaujaly. "Byl jsem mile překvapen, jaký spád Utkání hvězd na Slovensku mělo. Němci tuto akci pořádali jednou za dva roky. Zúčastnil jsem se v Düsseldorfu, kde bylo 55 tisíc diváků. Nádherná celodenní akce," dodal Řezníček.