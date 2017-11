Praha - Hokejová extraligy o víkendu uzavře první polovinu základní části. V pátek a v neděli se na dvanácti stadionech uskuteční zápasy 25. a 26. kola, přičemž páteční program bude mít jen šest dílů. Souboj Zlína a Chomutova se totiž uskuteční až příští týden.

Pikantní souboj se odehraje v Mladé Boleslavi, kam přijede Sparta vedená Františkem Výborným. Zkušený kouč přitom předešlých pět sezon působil v Bruslařském klubu a ještě na začátku sezony byl trenérským konzultantem.

"Po dvou domácích výhrách nám ve třetím zápase se Zlínem chyběl větší hlad po vítězství, což se nesmí opakovat. Tenhle zápas pro nás byla zásadní bodová ztráta v situaci, v jaké jsme. Teď nás čeká další náročný duel, Boleslav má velmi silný tým, který samozřejmě dobře znám," uvedl Výborný. Věří, že znalost soupeře bude jeho výhodou. "Nicméně my se musíme soustředit hlavně na svůj výkon a zase se vrátit na vlnu zlepšení a vyhrát," řekl.

Po odchodu Výborného z Mladé Boleslavi došlo ke změnám i na střídačce Středočechů. Odvolaného Patrika Augustu nahradil Vladimír Kýhos a týmu se pod jeho vedením daří. Mladoboleslavští vyhráli ve Zlíně a doma v prodloužení porazili Olomouc.

"Bude to těžký zápas. Na Spartě jsme letos hodně hloupě prohráli, máme jim co vracet. Navíc přijede František Výborný, který tu několik let trénoval. Potřebujeme každý bod a uděláme pro to maximum," řekl asistent trenéra Viktor Ujčík a připomněl říjnový vzájemný zápas, který Sparta vyhrála těsně 3:2.

K souboji mužstev, kterým se v poslední době daří, dojde v Liberci, kam přijede vedoucí Plzeň. Tygři vyhráli pět z posledních šesti zápasů, doma navíc zatím prohráli jen jedno z deseti utkání. Podobně je však na tom i Plzeň, která vyhrála sedmkrát v řadě. Západočechy nezastavila ani ztráta nejlepšího střelce Dominika Kubalíka, který odešel do Švýcarska.

Třinec se po 26 dnech opět představí na domácím ledě. Ze šňůry šesti zápasů venku si dovezl tři výhry, v pátek Oceláře čekají Pardubice. "Těšíme se konečně zase na domácí led a na domácí prostředí. Už to bylo dlouhé ta venkovní série. Doufám, že zabereme naplno," řekl trenér Václav Varaďa, jehož tým se poprvé divákům ukáže ve zbrusu nové sérii černých dresů. Slezany stále trápí i početná marodka, na které jsou Roth, Krajíček, Dravecký, Adamský a Hrňa.

Dynamu se podařilo zlepšit výkony a vyhrálo čtyři z předchozích pěti zápasů, poslední tři navíc vyhrálo a inkasovalo v nich celkem jen dvě branky. Výborné výkony podává brankář Ondřej Kacetl a Pardubičtí věří, že se mu bude dařit i na ledě Ocelářů. Musejí se ale obejít bez pomoci útočníka Rostislava Marosze, který u nich hostuje z Třince.

"Mužstvo si začalo více věřit, to je dobře. Držíme se ale pokory. Beru, že jsme ve třech posledních utkáních uhráli super výsledky, ale nic není hotové. Je šílené, že jsme se v tabulce prakticky neposunuli, ač jsme udělali osm bodů z devíti," uvedl trenér Miloš Holaň. Východočeši jsou dvanáctí, ale ztrácejí jen tři body na sedmý Liberec. "Soutěž je ohromně vyrovnaná. Kdo usne na vavřínech, může mít zle," řekl Holaň.

Sérii pěti výher bude proti poslední Jihlavě hájit Hradec Králové, který se po nevydařeném vstupu do sezony posunul už na druhé místo tabulky. "Kdo by nechtěl hrát vepředu? Vždy se tam hraje lépe, je to lepší pro sebevědomí a musíme toho, že jsme nahoře, využít," řekl útočník Michal Dragoun na klubovém webu.

Zcela opačné starosti má Dukla, která prohrála pět z posledních šesti duelů a propadla se na dno tabulky. Dvakrát za sebou ani neskórovala. Proti Mountfieldu by Jihlava měla poprvé nasadit kanadskou posilu do útoku Waceye Rabbita. Nově bude hrát i Vlastimil Dostálek, naopak Miloslav Čermák se vrátil do Českých Budějovic.

"Na gól se šíleně nadřeme. Z posledních tří zápasů jsme dali jen jednu branku. Chybí nám i štěstí, doplácíme ale také na chyby," řekl asistent trenéra František Zeman.

Litvínov po sérii tří výher utrpěl v úterý debakl 0:5 v Pardubicích, proti Vítkovicím se Verva chce vrátit zpět na vítěznou vlnu a zároveň soupeři oplatit vysokou prohru 3:7 z Ostravy.

"Je to nepříjemný protivník. Určitě přijede dobře bránit, v posledních utkáních si i díky tomu odvážel zvenku body. Dá se očekávat, že stejně se bude prezentovat i u nás. My musíme hrát tak jako v našich předchozích úspěšných utkáních," řekl obránce Marek Baránek.

Vítkovice se v poslední době staly postrachem domácích týmů. Ostravané venku neprohráli v řádné době posledních šest utkání a získali v nich 16 bodů. S vysokým sebevědomím mohou jet i do Litvínova. "Bude to těžké. Litvínov sice vysoko prohrál v Pardubicích, ale předtím měl sérii výher a vnímáme jeho sílu. Ovšem chceme zabojovat a vybojovat body," řekl trenér Jakub Petr, který z marodů postrádá Deje, Urbance a Tybora.

Olomouc zabodovala v devíti z posledních deseti kol a stále je zaklíněna v lepší polovině tabulky. I proti papírově silnému soupeři Brnu mohou jít Hanáci s relativně vysokým sebevědomím, Kometu totiž na vlastním ledě dokázali skalpovat v posledních třech zápasech.

Brno je čtvrté, ale ve zcela odlišné pohodě oproti Hanákům. Kometa v posledních třech zápasech nebodovala a z posledních čtyř získala jen bod. "Náš herní projev přitom není špatný. Bohužel se nám nedaří proměňovat šance, které si na začátku utkání vypracujeme, a doplácíme také na školácké chyby, které soupeři trestají. Musíme se vyvarovat zbytečných vyloučení. V posledním zápase v Plzni jsme v oslabení dostali tři góly," uvedl trenér Komety Libor Zábranský.

Statistické údaje před pátečním 25. kolem extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (3.) - HC Dynamo Pardubice (12.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:2. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 22 zápasů/27 bodů (13 branek + 14 asistencí) - David Tomášek 23/17 (7+10). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 2,19 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,74 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,45 a 92,59, Jan Strmeň 2,49 a 90,82 - Milan Klouček 2,25, 92,48 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,83, 90,38 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78. Zajímavosti: - Oceláři se představí doma po sérii šesti zápasů venku poprvé od 29. října, kdy doma podlehli Hradci Králové 0:3. Nebodovali ani v předešlém utkání na vlastním ledě proti Vítkovicím (3:4). - Třinec z posledních šesti zápasů vyhrál tři a získal devět bodů. Bilanci si vylepšil až díky dvěma vítězstvím z posledních tří utkání. - Dynamo vyhrálo třikrát za sebou a ztratilo jediný bod. Je to jeho nejdelší úspěšná série v sezoně. - Pardubice proti Třinci třikrát za sebou bodovaly a dvakrát za sebou vyhrály. - Třinecký útočník David Kofroň v pátek oslaví 19. narozeniny. BK Mladá Boleslav (8.) - HC Sparta Praha (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3. Nejproduktivnější hráči: Jakub Orsava 23/14 (8+6) - Lukáš Pech 23/14 (4+10). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,19, 92,86 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 2,02 a 92,72 - David Honzík 2,65 a 90,82, Sami Aittokallio 2,83 a 90,59. Zajímavosti: - Mladá Boleslav pod novým trenérem Vladimírem Kýhosem zastavila sérii tří porážek a dvakrát vyhrála. Nástupce Patrika Augusty slavil výhry v neděli ve Zlíně 6:1 i v úterý doma s Olomoucí 4:3 v prodloužení. - Kouč Sparty František Výborný se poprvé postaví Mladé Boleslavi, kterou vedl od sezony 2012/13 až do letoška. V roce 2014 přivedl klub zpět do extraligy. Po minulé sezoně na lavičce skončil a působil v klubu jako konzultant, po nabídce ze Sparty jej vedení uvolnilo do Prahy. - Sparta v úterý prohrála doma 1:3 se Zlínem a v šestém zápase pod Výborným poprvé nebodovala. Předtím si nástupce Jiřího Kalouse připsal tři prohry v prodloužení, jednu výhru po samostatných nájezdech a jeden úspěch za tři body. - Pražané proti Mladé Boleslavi už osmkrát za sebou naplno bodovali při skóre 36:14. Bruslařský klub uspěl naposledy 23. října 2015, kdy vyhrál doma 4:3 v prodloužení. HC Verva Litvínov (13.) - HC Vítkovice Ridera (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:7. Nejproduktivnější hráči: Karel Kubát 17/13 (4+9) - Ondřej Roman 24/18 (7+11). Statistiky brankářů: Michael Petrásek 2,25, 92,50 a čtyřikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 4,83 a 84,40 - Patrik Bartošák 2,49 a 91,51, Daniel Dolejš 2,11 a 92,08. Zajímavosti: - Litvínov po sérii tří zápasů bez ztráty bodu prohrál v úterý v Pardubicích vysoko 0:5. - Ostravané venku bodovali šestkrát za sebou, z toho pětkrát vyhráli a získali v této sérii 16 bodů. - Vítkovice prohrály tři z posledních čtyř duelů a dosáhly jen na čtyři body. - Ostravané vyhráli tři z posledních čtyř vzájemných duelů. - Vítkovický útočník Radoslav Tybor dnes slaví 28. narozeniny. Mountfield Hradec Králové (2.) - HC Dukla Jihlava (14.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:0. Nejproduktivnější hráči: Jaroslav Bednář 24/17 (6+11) - Tomáš Čachotský 23/12 (5+7). Statistiky brankářů: Patrik Rybár 1,04, 95,56 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,25 a 92,11 - Jakub Škarek 2,45 a 90,54, Lars Volden 2,96 a 88,65. Zajímavosti: - Mountfield vyhrál pětkrát za sebou a ztratil v této sérii jen tři body. - Jihlava třikrát za sebou nebodovala a prohrála pět z posledních šesti zápasů. - Bývalí soupeři z první ligy se utkali v polovině října v Jihlavě poprvé od 12. ledna 2013, kdy se uskutečnilo poslední vzájemné utkání na východě Čech. HC Olomouc (6.) - HC Kometa Brno (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:5. Nejproduktivnější hráči: Jan Knotek 23/14 (6+8) - Martin Erat 24/25 (7+18). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,47, 90,29 a šestkrát udržel čisté konto, Martin Falter 0 a 100 - Marek Čiliak 2,40, 91,22 a dvakrát udržel čisté konto, Karel Vejmelka 1,81, 93,68 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc bodovala pětkrát za sebou. Po sérii tří duelů bez ztráty bodu ale dvakrát prohrála - na Spartě 2:3 po nájezdech a v Mladé Boleslavi 3:4 v prodloužení. - Kometa prohrála čtyřikrát za sebou a v posledních třech duelech nebodovala. - Hanáci porazili Brno doma třikrát za sebou a ztratili jediný bod. - Olomoucký obránce Jiří Ondrušek může sehrát 200. zápas v extralize, útočníka Komety Lukáše Nahodila čeká 300. duel v nejvyšší soutěži. Bílí Tygři Liberec (7.) - HC Škoda Plzeň (1.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:5. Nejproduktivnější hráči: Martin Bakoš 23/15 (5+10) - Tomáš Mertl 23/27 (15+12). Statistiky brankářů: Roman Will 2,81, 89,21 a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Janus 2,49, 89,58 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,20 a 86,79 - Miroslav Svoboda 2,00, 92,82 a čtyřikrát udržel čisté konto, Alexandr Hylák 0, 100 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00 Zajímavosti: - Liberec vyhrál pět z posledních šesti zápasů a získal v nich 13 bodů. - Bílí Tygři doma zvítězili šestkrát za sebou a ztratili jen dva body. Naposledy na vlastní ledě podlehli 24. září Chomutovu (1:4). - Plzeň vyhrála sedmkrát za sebou a ztratila při této šňůře jediný bod. Naposledy neuspěla 22. října v Olomouci, kde podlehla 0:5. - Plzeň, která vypadla s Libercem v březnu ve čtvrtfinále po porážce 2:4 na zápasy, první vzájemný duel v sezoně doma ovládla a vyhrála 5:1. Další program: -------- Neděle 26. listopadu - 26. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav (vzájemný zápas v této sezoně: 3:2), 16:00 HC Dukla Jihlava - HC Olomouc (0:3), HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec (1:2), 16:30 HC Škoda Plzeň - Aukro Berani Zlín (5:4 po sam. nájezdech), 17:00 HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové (0:6), HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov (3:4 po sam. nájezdech), 18:00 Piráti Chomutov - HC Sparta Praha (2:3; ČT sport).