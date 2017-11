Praha - Souboj vedoucí Plzně a obhájce titulu Komety Brno bude nejatraktivnějším duelem 24. kola hokejové extraligy. Podobně jako Škoda bude delší vítěznou sérii hájit i druhý Hradec Králové, který se představí na ledě Vítkovic. Pětizápasovou šňůru porážek se pokusí ukončit Chomutov, který přivítá Třinec.

Plzeň už podruhé v sezoně vyhrála šest utkání za sebou. Sérii prodloužila i přesto, že v neděli s Ostravany prohrávala po dvou třetinách 0:2. "Tuhle vnitřní sílu jsme si chtěli vybudovat a jsem za ni hrozně rád. Nemůžeme vyhrávat jen o hodně gólů. Důležité je umět otočit nepříznivý vývoj," uvedl ofenzivní tahoun Západočechů Milan Gulaš po výhře 4:3 v samostatných nájezdech.

"Pořád jsme ale pokorní. Před sezonou bychom současným získaným bodům nevěřili. Vážíme si toho a nevidím důvod, proč bychom z téhle cesty tvrdé práce ustupovali. Sám se na zápas hrozně těším. Mám tam plno kamarádů ze stejného ročníku. Proto beru zápas s Kometou hodně prestižně a nepustím v něm kostičku," ujistil s úsměvem Gulaš. S týmem pokračuje i po skončení měsíční zkoušky obránce Jakub Kindl.

Kometa v posledních třech zápasech získala pouze bod. Obhájce titulu se propadl na čtvrté místo a na lídra ztrácí sedm bodů. "V posledních zápasech nás trápí špatná produktivita, na branky se moc nadřeme. Kromě toho doplácíme na některá zbytečná vyloučení, na která jsme například doplatili prohrou v Liberci. Věřím, že špatnou sérii v Plzni konečně zlomíme," řekl asistent trenéra Komety Petr Haken.

Vítkovice mají v této sezoně větší problémy s domácími zápasy. Z posledních šesti duelů v Ostravě čtyři prohrály a změnit se to pokusí proti Hradci, se kterým jim to ale doma také příliš nejde. Z minulých čtyř utkání na vlastním ledě Vítkovice jen jedno vyhrály.

"Už před sezonou jsem vnímal Hradec jako jednoho z největších favoritů na titul, to se také v průběhu sezony potvrzuje. Vše u nich začíná výborným brankářem, ale celkově mají výborně organizovanou hru a skvěle zvládnutou defenzivní stránku - to ale neznamená, že hrají nějak pasivně," řekl o soupeři vítkovický kouč Jakub Petr. Postrádá Urbance, Deje a Tybora.

Hradec Králové zvítězil čtyřikrát za sebou. "Máme náročný program, ale měli jsme spoustu času na přípravu. Vím, že domácí hrají dobře. Uvidíme, co nám o nich řeknou trenéři. Já doufám, že zase uspějeme a přidáme další výhru," přál si útočník Michal Dragoun.

Chomutov sice v neděli srdnatě zabojoval právě v Hradci Králové, kde dohnal dvoubrankové manko, přesto opět prohrál. Rozhodující gól inkasoval v prodloužení. "Klukům nemáme co vytknout; hráli týmově s obrovským nasazením. Myslím, že nám tenhle výkon může pomoci i do zápasu s Třincem," věřil asistent trenéra Jan Šťastný.

Třinec i před šestým venkovním utkáním po sobě zápolí s rozsáhlou marodkou klíčových hráčů. Ve stavu zdravotní neschopnosti jsou Petružálek, Adamský, Dravecký, Svačina, Roth, Krajíček, Martin Růžička a Hrňa, ke kterým navíc po neděli přibyl i další zraněný Bartko.

"Je možné, že někdo z nich na poslední chvíli bude schopen nastoupit, ale je to všechno s velkým otazníkem. Sestava bude znovu kombinovaná," řekl třinecký kouč Václav Varaďa, jehož výběr po utkání na Spartě setrval v Praze a odtud se přesune do Chomutova. S Piráty už Oceláři nedokázali v normální době zvítězit už osm utkání.

Třinácté Pardubice přivítají v jedenáctý Litvínov. Oba týmy od sebe dělí pouze dvoubodová mezera. "Když se podíváme na výsledky Litvínova, dokázal z posledních jedenácti utkání osmkrát zvítězit, to o lecčems svědčí. Jeho největší zbraní je brankář Petrásek. Drží tým ve všech zápasech, z toho vyplývá, že pracuje dobře i obrana," podotkl pardubický kouč Miloš Holaň.

Litvínov v neděli skvěle zvládl klání proti poslední Jihlavě (3:0) a potřetí za sebou neztratil ani bod. "Je super, že se nám povedla série, ale musíme v tom pokračovat. Konečně nám to tam padá, ale šancí máme daleko více, takže musíme ještě zlepšit produktivitu. Přijde mi, že jsme sebevědomější. Z kluků to spadlo, tak snad to tak půjde i nadále," řekl útočník Richard Nejezchleb.

O třetí výhru za sebou, což odpovídá dosavadnímu maximu sezony v podání Pražanů, bude bojovat Sparta se Zlínem. Završí tak třízápasovou domácí sérii, z níž má zatím na kontě pět bodů.

"Bude to asi podobné jako teď poslední zápasy s Olomoucí a Třincem. Čeká nás houževnatý soupeř s dobrou defenzivou, i když naposledy dostali 'šestku' od Mladé Boleslavi. O to těžší to ale bývá proti soupeři, který dostane takovou facku, protože hráči dostanou vynadáno a pak bývají mnohem obezřetnější. My do toho budeme bušit a potřebovali bychom dát víc než jeden dva góly, abychom více odskočili," přál si trenér Jaroslav Nedvěd.

Berani se potýkají s výsledkovou krizí. V posledních čtyřech kolech nebodovali. Přitom hráli třikrát doma. Jejich mizérii dokresluje i skóre z těchto čtyř duelů 4:17. "Nemůžeme věšet hlavy. Musíme se odrazit od naší hry, která navzdory prohrám nebyla špatná. Extraliga je vyrovnaná, pokusíme se získat body v nadcházejících dvou zápasech na Spartě a v Plzni. Hrát se dá s každým. Na umístění v tabulce se nedíváme," poznamenal kapitán Beranů Ondřej Veselý.

Jihlava se po dvou utkáních bez bodového zisku ocitla na posledním místě tabulky a teď ji čeká Liberec. "Máme stále špatnou produktivitu. I když si vypracujeme střelecké šance, tak góly nedáváme. K tomu musíme připočíst naše individuální chyby. Pokusíme se poslední prohry napravit," uvedl trenér Jihlavy Petr Vlk. Postrádá zraněného útočníka Michala Hlinku.

Liberec vyhrál čtyři utkání z posledních pěti a může si upevnit pozici v první desítce. "Tabulka je našlapaná, i otatní týmy jsou však pod tlakem, tedy v podobné situaci jako my. Musíme pořád makat na doraz a nekoukat se kolem sebe. Pokud však budeme hrát jako s Brnem nebo proti Spartě, měli bychom jít určitě nahoru. Je třeba se soustředit na detaily a dělat, co si řekneme v kabině," prohlásil útočník Marek Kvapil.

Mladá Boleslav skvěle odstartovala pod novým koučem Vladimírem Kýhosem. Zkušený trenér by rád navázal na výhru 6:1 ze Zlína i při své domácí premiéře proti Olomouci. Ale Kohouti mají formu a jen v jediném z uplynulých devíti kol nesebrali z ledu ani bod. I přes páteční penaltovou prohru na Spartě zůstávají těsně za pátými Vítkovicemi. S Mladou Boleslaví ale třikrát v řadě prohráli a narazí na tým, který dostal impulz čerstvou výměnou trenérů.

Statistické údaje před úterním 24. kolem hokejové extraligy: -------- HC Vítkovice Ridera (5.) - Mountfield Hradec Králové (2.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 0:2. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 23 zápasů/18 bodů (7 branek + 11 asistencí) - Jaroslav Bednář 23/15 (4+11). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák průměr 2,36 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,04 procenta, Daniel Dolejš 2,11 a 92,92 - Patrik Rybár 1,04, 95,56 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 0 a 100. Zajímavosti: - Ostravané bodovali v pěti z posledních šesti utkání, z toho čtyřikrát vyhráli. V posledním domácím vystoupení ale podlehli Jihlavě 3:4. - Mountfield vyhrál čtyřikrát za sebou, z toho třikrát dovršil úspěch až v nastavení. - Hradec Králové vyhrál na ledě Vítkovic tři z posledních čtyř zápasů. Piráti Chomutov (9.) - HC Oceláři Třinec (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 23/21 (10+11) - Martin Růžička 21/24 (11+13). Statistiky brankářů: Ján Laco 2,66 a 89,82, Štěpán Lukeš 2,26 a 90,79 - Šimon Hrubec 2,19, 91,74 a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 1,58 a 93,75, Jan Strmeň 2,49 a 90,82. Zajímavosti: - Piráti prohráli pětkrát za sebou a získali za tu dobu jen dva body. Na plný bodový zisk čeká Chomutov dokonce sedm zápasů. - Oceláři v Chomutově uzavřou sérii šesti zápasů venku. V pátek už se představí proti Pardubicím doma, kde nehráli od 29. října od duelu s Hradcem Králové (0:3). - Třinec vyhrál jen dva z posledních šesti zápasů a získal za toto období pouze šest bodů. - Chomutov, který přešel přes Třinec v březnu do semifinále play off po vítězství 4:2 na zápasy, neprohrál ve vzájemných zápasech v základní hrací době už osm zápasů. HC Škoda Plzeň (1.) - HC Kometa Brno (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:5 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mertl 22/26 (15+11) - Martin Erat 23/24 (6+18). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 1,90, 93,28 a čtyřikrát udržel čisté konto, Alexandr Hylák 0, 100 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00 - Marek Čiliak 2,40, 91,22 a dvakrát udržel čisté konto, Karel Vejmelka 1,18, 95,56 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň vyhrála šestkrát za sebou a ztratila při této sérii jediný bod po nedělním vítězství nad Vítkovicemi 4:3 až po samostatných nájezdech. - Mistrovská Kometa prohrála třikrát za sebou a v posledních dvou zápasech nebodovala. - Plzeň vede o pět bodů před druhým Hradcem Králové, čtvrtá Kometa na ni ztrácí sedm bodů. - Kometa s Plzní už sedmkrát za sebou bodovala - třikrát naplno, jednou vyhrála v prodloužení a třikrát podlehla v nastavení. HC Dukla Jihlava (14.) - Bílí Tygři Liberec (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: -. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Čachotský 22/12 (5+7) - Martin Bakoš 22/15 (5+10). Statistiky brankářů: Jakub Škarek 2,48 a 90,40, Lars Volden 2,96 a 88,65 - Roman Will 2,81, 89,21 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,20 a 86,79, Jaroslav Janus 3,31 a 86,49. Zajímavosti: - Jihlava doma prohrála třikrát za sebou a získal jediný bod. Celkově si připsal čtyři prohry z posledních pěti duelů a dosáhla v nich jen na čtyři body. - Liberec vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů a nasbíral v nich celkem 10 bodů. - Bílí Tygři jsou nejhorším týmem extraligy v zápasech venku. Z 12 utkání mimo svůj led dosáhli jen na pět bodů, za dvě výhry výhry v nastavení a jednu porážku v prodloužení. - Nováček Jihlava se s Libercem utká poprvé v sezoně, protože duel 11. kola na severu Čech byl z neděle 8. října kvůli jinému programu v Home Credit Areně přesunut na pozdější termín. - Dosud se Bílí Tygři utkali s Duklou v extralize jen v sezoně 2004/05, kdy Liberec třikrát vyhrál a jeden duel skončil remízou. BK Mladá Boleslav (8.) - HC Olomouc (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:1. Nejproduktivnější hráči: Jakub Orsava 22/14 (8+6) - Jan Knotek 22/14 (6+8). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,15, 92,95 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 2,02 a 92,72 - Branislav Konrád 2,40, 90,44 a šestkrát udržel čisté konto, Martin Falter 0 a 100. Zajímavosti: - Mladá Boleslav v neděli při premiéře nového trenéra Vladimíra Kýhose přerušila sérii tří porážek a vyhrála ve Zlíně 6:1. Teď čeká nástupce odvolaného Patrika Augusty první zápas doma. V pátek proti Hradci Králové (1:2 po sam. nájezdech) vedli tým asistenti Viktor Ujčík a Boris Žabka, kteří dříve spolupracovali s Augustou a zůstali i v Kýhosově realizačním týmu. - Olomouc po sérii tří zápasů bez ztráty bodu prohrála v pátek na Spartě (2:3 po samostatných nájezdech), přesto prodloužila bodovou šňůru na čtyři utkání. - Mladá Boleslav vyhrála ve vzájemných duelech třikrát za sebou a ztratila jediný bod. - Slovenský útočník František Skladaný z Olomouce může sehrát 500. zápas v české extralize. HC Dynamo Pardubice (13.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:0 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: David Tomášek 22/15 (6+9) - Karel Kubát 16/13 (4+9). Statistiky brankářů: Milan Klouček 2,25, 92,48 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 3,13, 88,97 a jednou udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78 - Michael Petrásek 2,11, 92,98 a čtyřikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 4,83 a 84,40. Zajímavosti: - Dynamo vyhrálo tři z posledních čtyř duelů a získalo v nich sedm bodů. - Litvínov třikrát za sebou naplno bodoval a vyhrál šest z posledních osmi utkání. - Verva ve vzájemných zápasech sedmkrát za sebou bodovala - třikrát naplno, jednou vyhrála v prodloužení a třikrát prohrála v nastavení. - Pardubice s Litvínovem se ve třech posledních vzájemných zápasech pokaždé dělily o body, remízou po 60 minutách skončilo šest z předchozích 10 utkání mezi oběma celky. HC Sparta Praha (7.) - Aukro Berani Zlín (2.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:4. Nejproduktivnější hráči: Miroslav Forman 22/13 (7+6) - Roberts Bukarts 23/16 (9+7). Statistiky brankářů: David Honzík 2,62 a 90,96, Sami Aittokallio 2,83 a 90,59 - Libor Kašík 2,56, 91,72 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,05 a 86,44. Zajímavosti: - Sparta se představí doma potřetí za sebou. V pátek ukončila sérii šesti porážek vítězstvím nad Olomoucí (3:2 po samostatných nájezdech) a v neděli před nejvyšší návštěvou této sezony extraligy 12.071 diváků zdolala Třinec (2:1). - Pražané bodovali ve všech pěti duelech pod trenérem Františkem Výborným, který nahradil odvolaného Jiřího Kalouse. Jednou uhráli všechny tři body, jednou zvítězili po samostatných nájezdech a třikrát prohráli v nastavení. - Zlín čtyřikrát za sebou nebodoval při skóre 4:17. Venku ale Berani bodovali ve čtyřech z pěti posledních duelů a z toho třikrát vyhráli. - Zlín proti Spartě vyhrál dva z posledních tří zápasů.