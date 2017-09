Praha - Nadcházející ročník hokejové extraligy má nezvykle široký okruh favoritů, mezi nimiž lehce vyčnívá úřadující šampion Brno. Kometu by měly při cestě za obhajobou titulu nejvíce ohrožovat poražený finalista Liberec, ambiciózní Hradec Králové, Třinec s novým koučem Václavem Varaďou a tradičně se počítá vysoko rovněž se Spartou. Pozornost poutá také návrat Jihlavy mezi elitu.

Kometa sice přišla o jednoho z elitních útočníků Marka Kvapila, jenž se vrátil do Kontinentální ligy (Chabarovsk), a pokračovat v jejím dresu nebude ani velká opora zadních řad Jozef Kováčik, přesto na síle takřka neztratila. Zásadní pro tým je setrvání Martina Erata, který vrchovatě naplnil roli očekávaného lídra a hned v první sezoně po návratu pomohl Brnu k vytouženému zlatu. Nyní ho motivuje i představa, že se Brno může osamostatnit od Jihlavy v čele historického pořadí, kde mají oba celky shodně 12 titulů.

Sílu Brna a hlad týmu po vítězstvích naznačila už příprava. Čtyři starty v Lize mistrů proměnila Kometa ve stejný počet výher. V šesti čistě přípravných duelech prohrála jen na ledě bratislavského Slovanu, a to ještě až po samostatných nájezdech.

Nijak rozsáhlé, ale zato zásadní změny prodělal kádr Liberce, který loni oslavil premiérový titul. Dres vítěze základní části posledních dvou sezon již nebudou oblékat gólman Ján Lašák, klíčový beci Radim Šimek s Ondřejem Vitáskem, ani kapitán Branko Radivojevič. Chybět bude i jiný útočník Jakub Valský.

O role tahounů by se měli přihlásit jiní hráči, jako posila z NHL obránce Ladislav Šmíd či útočník Martin Bakoš, jenž v minulé sezoně okusil Kontinentální ligu.

"Velmi silně vnímáme konkurenci, která v lize je. Bez toho bychom se ani sami nikam dál neposouvali. Brno zůstává velmi silné, Sparta určitě bude chtít napravit nepovedený závěr minulého ročníku, Třinec se vydal trochu jiným směrem, s novým trenérem to bude také asi jiné. Mladá Boleslav dosáhla před rokem na velký výsledek, nepodařila se jí ale minulá sezona a určitě prahne po nápravě. Těch adeptů na přední umístění je spousta," uvedl generální manažer Liberce Ctibor Jech.

Vylepšit historický bronz touží Hradec Králové. I proto sáhlo vedení k velkým změnám. Obrovskou posilu představuje mistr světa z roku 2010 Petr Koukal, který byl v minulosti dlouhodobě spjatý s Pardubicemi, při návratu z KHL ale zvolil dres velkého rivala.

"Kdybych vyhlásil jako cíl obhajobu bronzu, byl by to alibismus. Naše cíle jsou vyšší. A to vzhledem ke složení týmu," řekl předseda představenstva Mounfieldu HK Miroslav Schön.

Hodně záležet na tom, aby napravili čtvrtfinálový výbuch s Chomutovem, si dali bezpochyby v Třinci, kde je zásadním krokem dosazení Václava Varadi na post hlavního trenéra. Klub sice opustil zkušený bek David Nosek, ale ze zámoří přišel David Musil a do útoku se vrátil Jiří Polanský.

K osmi změnám v kádru sáhla Sparta. "Chceme v sezoně uspět. Soustředíme se především na sebe, ale je třeba říct, že po dlouhé době nejsme jednoznačným favoritem soutěže, jako byla Sparta obvykle vnímána. Jsou tu Kometa, Hradec Králové, Třinec, Mladá Boleslav... Soutěž může vyhrát kdokoliv podle aktuální formy, počtu zranění, je to hodně otevřené," uvedl kouč Sparty Jiří Kalous.

Jihlava se mezi elitu vrací po 12 letech. S velmi skromným rozpočtem ale odmítá roli obětního beránka. "Rozhodně nejdeme do sezony s tím, že bychom se chtěli jen zachránit. Naším cílem je etablovat tým v extralize tak, abychom byli jejím stálým účastníkem," řekl jednatel Dukly Bedřich Ščerban.

Základní část na 52 kol odstartuje v pátek. Přímo do čtvrtfinále play off postoupí nejlepší šestice, předkolo čeká na celky ze 7. až 10. příčky. Nejhorší kvarteto změří při zachování bodů z dlouhodobé fáze síly ve skupině o 11. až 14. místo. Poslední dva týmy skupiny se poté představí v baráži, v níž budou hájit své pozice mezi elitou proti nejlepším dvěma klubům první ligy.