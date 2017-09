Ilustrační foto - Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas: PSG Zlín - HC Oceláři Třinec, 8. března ve Zlíně. Fanoušci Zlína.

Praha - Hokejová extraliga chce dále pracovat na zvýšení návštěvnosti a zároveň se zaměřuje na to, aby z hledišť zmizela agresivita, neslušné skandování a zakázaná pyrotechnika. Vedení k účinnějšímu boji proti nešvarům nově přizpůsobilo disciplinární řád. Ten herní zase zareagoval na nová pravidla mezinárodní federace zavedením pěti sérií samostatných nájezdů místo tří v případě nerozhodného stavu i po prodloužení v základní části soutěže.

Vedení extraligy zareagovalo podle jejího ředitele Josefa Řezníčka na rostoucí výskyt agresivity a zakázané pyrotechniky na hokejových stadionech. "Ze zkušeností z minulých dvou sezon registrujeme narůst agresivity přílivem diváků z fotbalu, kteří mohou být nazýváni extrémistickými, ultras nebo radikálními. Proti těm chceme bojovat," uvedl Řezníček. Na toto téma uspořádal Český svaz ledního hokeje na konci srpna pro tři nejvyšší soutěže seminář.

Představil jim úpravy disciplinárního řádu, který přinesl novinku, že může za chování svých fanoušků pykat i hostující klub. "Do současné doby mohl disciplinární řád trestat jen domácí klub, že neudělal jako pořadatel opatření, ačkoliv se množila provinění hostující fanoušků. Úprava povoluje trestat jak hostující i domácí, tak kombinaci obou dvou, když dojde i k pochybení pořadatelské služby," vysvětlil Řezníček.

Nové jsou i možnosti sankcí. "Ve starém disciplinárním řádu bylo možné uzavřít stadion pro utkání extraligy a vymezit určitý kilometrový okruh, kde se může konat. Teď se rozšířil disciplinární řád, že se může hrát bez účasti diváků, ale v lehčích případech uzavřít jen tribuna, sektor nebo určitá část stadionu," navázal Řezníček.

Bojovat chce extraliga i s vulgarismy. "Postihuje i nesportovní a urážlivé skandování. Může se to dostat na stůl disciplinární komise. Klubům jsme doporučovali bezpečností kamery na sektor hostů i domácích. Musíme si přiznat, že se nám nešvary na stadionech ukazují," podotkl Řezníček.

V minulé sezoně chodilo na extraligu v základní části v průměru 5178 fanoušků na utkání. "Cílem je přitáhnout více lidí. Průměry se za poslední léta stabilizovaly okolo 5100 v průměru na zápas, což je velice dobré číslo. Směrem k rozlosování máme ještě nějaké rezervy a budeme se snažit, abychom dosáhli ještě optimálnějšího, aby to lidi lákalo na stadionu a využili jsme potenciálu extraligy," prohlásil Řezníček.

Ladí se podle toho i rozpis, i když v současné olympijské sezoně je to prý složitější. "Podzim je ještě z hlediska logistiky velice náročný, D1 je ještě pořád rozkopaná. Věnovali jsme pozornost tomu, abychom hráli co nejméně úterků. Hraje se víkendy, aby měli lidi chuť do hokeje. Listopad, prosinec a leden jsou pak ty měsíce, kam musíme termíny nacpat. Prosincové termíny mezi svátky jsou z dlouhodobého hlediska nejúspěšnější," doplnil.

Do 25. sezony vstoupí česká extraliga i s drobnými změnami v herním řádu po vzoru IIHF. V základní části se namísto dosavadních tří sérií nájezdů pojede pět. V případě nadále nerozhodného stavu může být v dalších sériích jako dosud exekutorem opět i hráč, který se už rozstřelu zúčastnil.

Po dvou letech se mění pravidlo s využitím barevnosti dresu v domácích a venkovních zápasech. Na vlastním ledě budou nastupovat hráči v tmavých a hosté ve světlých. V případě výjimky pro některé utkání musí zažádat dopředu oficiálně vedení soutěže.

Změnou je i šířka soupisky pro utkání. Vedle dvou brankářů může být zapsáno jen 19 hráčů v poli oproti dosavadním dvaceti. Z toho může být ale jen 18 starších dvaceti let (ročník 1997 a starší).

Došlo také ke změně v možnosti komunikace trenérů s rozhodčími. "V nové sezoně může s hlavními rozhodčími mluvit pouze hlavní trenér. Kluby mám musí v přihláškách jednoznačně vymezit, kdo je hlavní trenér a asistent," doplnil Řezníček.

Marketingový partner českého hokeje, agentura BPA sport marketing, nabídne nově na svém webu www.hokej.cz rozšíření statistiky Corsi. "V NHL je to běžná záležitost patřící mezi oficiální statistiky. Troufám si říct, že jsme první evropskou soutěží, která bude zobrazovat tato data v celoligovém měřítku," řekla ředitelka BPA Jana Obermajerová.